George Gallup, Direktor des amerikanischen Meinungsforschungsinstituts (American Institute of Public Opinion), schreibt in der New York Herald Tribune: „Wenn alle Reisewünsche Wirklichkeit würden, wäre die kleine Schweiz von Touristen überlaufen, von amerikanischen sowohl als von vielen aus anderen Teilen der Welt.“

Sein Institut hat festgestellt, daß die Hälfte der befragten Amerikaner sehr interessiert wäre, einen Trip in die Schweiz zu machen. Der Prozentsatz ist weit höher als für zehn andere Länder, die auf der Liste standen. Großbritannien und Italien sind die nächsten Favoriten der Amerikaner.

Nach Gallups internationaler Übersicht wählten unter den Befragten, zum Beispiel Franzosen, Briten, Italienern, Niederländern und den Einwohnern von Uruguay, vier ebenfalls die Schweiz als Lieblingsland für eine Reise, und bei den anderen steht das Alpenland ebenfalls ziemlich oben an der Spitze.

Die Frage, die Gallup einer Gruppe von 10 030 Personen in verschiedenen Ländern stellte, lautete: Sind Sie interessiert, sehr interessiert oder nicht sehr interessiert, in eines dieser Länder zu reisen. Die Frage lautete nicht: Haben Sie die Absicht...?

Auf der angebotenen Länderliste standen: Belgien, Holland, Osteuropa (einschließlich Rußland), Frankreich, Griechenland, Italien, Skandinavien, Spanien, Schweiz, die USA und Kanada, die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit Österreich sowie Indien.

Frankreich hat seine Beliebtheit als Wunschland der Amerikaner stark eingebüßt. Es steht bei den „sehr Interessierten“ nur an vierter Stelle (42 Prozent). Deutschland steht an sechster Stelle (38 Prozent), doch wurde das Votum zugleich für Österreich abgegeben, so daß wir keinen sicheren Wert erhalten.

Bei den Briten, die ebenfalls die Schweiz an erster Stelle wählten, taucht Frankreich fast am Ende der Liste auf, USA und Kanada stehen an zweiter Stelle, die Bundesrepublik mit Österreich an fünfter Stelle.