Von Gisela Stelly

Mit sanftem Gesicht besang ein Jüngling in dem Musical „Haare“ die Freuden von „Sodomie, Masturbation, Cunnilingus und Fellatio“. Er sang vor einem Münchner Alltagspublikum, das ohne Wimpernzucken solch freiheitlichen Vortrag hinnahm, wohl als die Freiheit der „netten jungen Leute von heute“, die, allseits beneidet, größte sexuelle Freiheiten genießen, die je eine Gesellschaft zu vergeben hatte.

Wie wenig weit es aber her ist mit dieser Freiheit, der sexuellen, wie weit die „netten jungen Leute“ mit Hilfe des befreiten Sex nur noch Reaktionseinheiten Pawlowschen Ausmaßes darstellen, die aufs einfachste zu bedienen sind von den Manipulationsmechanismen (die in letzter Konsequenz keine Personen, sondern „Gesetze“ sind) – das zu ergründen und dingfest zu machen als Politikum, ist der Zweck des Büchleins:

Helmut Reiche: „Sexualität und Klassenkampf – Zur Abwehr repressiver Entsublimierung“; in: „Probleme sozialistischer Politik“; Verlag Neue Kritik, Frankfurt 1968; 176 S., 9,– DM.

Reimut Reiche, ehemals Bundesvorsitzender des Sozialistischen Studentenbundes, beschreibt das, was in der Bundesrepublik und in jeder anderen „spätkapitalistischen“ Konsumgesellschaft mit der Trade-Marke „Aufklärung“ oder „Sexuelle Freiheit“ oder „Befreiung“ versehen wird, als nichts anderes denn eine andere, als die „aktuelle Form der Ausbeutung“.

Die Sexualität ist nicht befreit worden, damit sie angewendet werde, um dem einzelnen ein größeres Maß an Lustgewinn zu gestatten, sondern um sie manipulierbar zu machen. Die Freizügigkeit, mit der Sexualsymbole oder Liebespraktiken zu Markte getragen werden, sie steht allein im Dienste der Marktbelebung. Doch daß Objekte, vom Staubsauger bis zum Haarspray, mit libidinösen Reklametricks angeboten, sexualisiert werden, ihr Besitz aber nur eine Scheinbefriedigung bringt und den so Betrogenen enttäuscht, haben vor Reiche schon andere erkannt.

Origineller schon sind Reiches an der Freudschen Psychologie orientierten Bastelarbeiten zur Konstruktion eines von der Gesellschaft gezeugten und in ihr vorherrschenden „prägenitalen Charakters“. (Der prägenitale Charakter wird bestimmt durch die Fixierung von Erlebnissen aus der frühkindlichen Zeit.)