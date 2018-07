Von Simon Reuter

Der Ansturm von deutschen Österreichurlaubern in den Weihnachtsferien werde von Jahr zu Jahr größer, heißt es, halb bedauernd, halb bilanzierend, in den Reisebüros. Die Frage, ob also dann Österreich für den kommenden Winter ausgebucht sei, erweist sich freilich als vorschnell, veranlaßt aber die Urlaubsverkäufer zu einer Analyse ihres Wintermarktes, der vom Anschluß Ski-Deutschlands an Österreich bestimmt ist.

Der Wintermarkt wird, wie es sich gehört, bestimmt von Angebot und Nachfrage. Er wird aber auch heimlich gelenkt. Ein großer Teil der Betten untersteht der Verfügungsgewalt der Reisebüros. Diese dirigieren das Gros der Hangrutschen dorthin, wo noch Platz ist – Platz, den sie freihalten.

Die Wintersportorte in Österreich sind im wesentlichen ohne spektakulären Zuwachs geblieben. In zwei oder drei Jahren stampft man auch heute noch kein Skiparadies mit Bergbahnen und Lifts, mit Hotels und Après-Ski-Pisten aus dem Boden. Das dauert schon länger, wie – zum Beispiel – im Kärntner Bad Kleinkirchheim, das unter den österreichischen Winterfrischen am schnellsten zu Ansehen und Gästen gekommen ist. Vor einem Jahrzehnt noch war das 1100 Meter über dem Meeresspiegel gelegene Hochtal im Nockgebiet höchstens sommers als Ausflugsziel mit verhältnismäßig bescheidenen Reizen bekannt. Heute stehen dort an die 25 Hotels, brandneu, wie Österreichs Fremdenverkehrsmanager in ehrlicher Bewunderung betonen, rotiert ein Skizirkus mit mehr als zehn Liftanlagen, gibt es einen Autolift zum Sonnenplateau am 1900 Meter hohen Strohsackberg, gibt es Rodelbahn, Eisbahn und ein großes Thermal-Hallenschwimmbad, an dessen Bau Bürgermeister und Gemeinde die meiste Energie verwendet haben.

Die Kleinkirchheimer sind auf der Höhe der Urlaubszeiten. Denn der Sinn des ferienfreudigen Volkes verfeinert sich in dem gleichen Maße, wie er die ständig gesteigerten Angebote an Komfort als selbstverständlich registriert. Die Kombination von Wintersport und Schwimmen, gar nicht so neu, bot sich zunächst dort an, wo warme Quellen, vom Doktor empfohlen, Kurgäste in die Heilbäder schwemmten und wo mit der Popularisierung des Wintersports dank herrlicher Schneehänge eine Wintersaison aufgepfropft wurde: beispielsweise im alten Kaiserbad Gastein, heute Mittelpunkt des größten Wintersportgebiets Österreichs, wo jedes Hotel, das auf besonderen Ruf bedacht ist, ein eigenes Hallenschwimmbad haben muß.

Dasselbe geschah auch an anderen Orten, an denen – wie in Hintertux seit den Zeiten der Römer – warme Quellen zum heilenden Bad angeboten werden. Und wo die Natur mit solchen Gaben geizte, half man mit den Mitteln moderner Heizungstechnik nach. Ein Warmbad braucht sein Wasser ja nicht unbedingt aus Hunderten von Metern Tiefe zu beziehen. Hallenschwimmbäder, zum Teil mit Sauna, gibt es – unter anderen – in St. Anton und, zur Saison gerade fertig geworden, in Lech am Arlberg, am Faschina-Joch/Fontanella am Ende des Großen Walsertals, in Nauders, Obergurgl, Sölden, Igls, Walchsee, Seefeld, Mayrhofen im Zillertal, Kitzbühel, Zell am See, Saalbach, Obertauern, am Katschberg, auf den Gerlitzen bei Villach und in Mallnitz, am südlichen Ausgang des Tauerntunnels.

Und wo ist das unbekannte Tal, in das man durch unberührten Schnee hinabwedeln kann? Diese Frage wird zumeist von jenen gestellt, die den Massenbetrieb im Winterurlaub nicht als unabänderlich hinnehmen wollen. Nun, solche Täler gibt es noch genug. Sie sind so, wie die romantische Vorstellung sie sieht, aber nicht bedacht mit Bergbahnen und Lifts. Deshalb sind sie auch bisher leer geblieben – genauso wie die höheren Bergregionen, wo sich die Brüder vom kleinen Orden der Skiwanderer verlaufen.

Die Zünftigen und Stilleren sind inzwischen so laut und so zahlreich geworden, daß man ihre Wünsche mit wirtschaftlichem Gewinn erfüllen kann: Zum Teil hoch droben an Pässen und Karen, zum Teil in der Nachbarschaft der Talstationen von Bergbahnen sind Appartements, Bungalows und Berghütten zu haben, mit allem Komfort, versteht sich. Manchmal muß der Gast sein Auto im Tal stehenlassen, wenn er einen solchen höheren Rang des Winterurlaubs erreichen will. Freilich: Zieht es ihn in ein einsames Berghotel, so muß er zuweilen in Kauf nehmen, daß die Wirtsleute befürchten, er langweile sich, und ihn mit Gesang und Zither zu unterhalten trachten.