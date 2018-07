Hier gibt es nichts zu lachen; das ist nicht einmal Parodie, Ironie, Satire, nicht einmal schwarzer Humor: Kurt Halbritters „Kampf“ – die Zeichnungen des „Pardon“-Karikaturisten – mit Otto-Dix-Anklängen – zu

„Adolf Hitlers Mein Kampf. Gezeichnete Erinnerungen an eine große Zeit“; Bärmeier und Nikel Verlag, Frankfurt am Main 1968; 240 Seiten, 200 Zeichnungen, 16,80 DM.

Ein Geschenkbuch für Deutsche? Ein Bilderbuch, ein Hausbuch für die, die es – nachträglich – immer schon gewußt hatten, die es – spätestens– 1945, im Mai, erkannten? Oder für jene, die es auch heutzutage noch gern glauben möchten: Hitler, der „Führer“ und ganz große Deutsche; die deutsche Seele, die ganz reine; die Juden, die ganz Bösen; das unbezwingbare deutsche Volk, das im Gleichschritt auftrumpfte: Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt? Für sie alle Halbritters „Kampf“ zum Nachdenken, Besinnen, Erinnern? Es müßte schon ein Wunder geschehen.

Denn jene, die das Buch angeht, werden sich ekeln, wenn sie darin blättern – weil sie sich wiedersehen werden. Sie müssen sich in diesen Zeichnungen wiedererkennen wie in einem Spiegel, der sich durch das Make-up des latenten Selbstbetrugs („Es war doch gar nicht so schlimm“) nicht bestechen läßt: Der da – der wegguckte, als vor dreißig Jahren am Berliner Kurfürstendamm die Geschäfte der Rosenbaums und Silbersteins ausgeraubt wurden – der warst du. Oder: Der am Telephon, seinen Hitler an der Wand, der da beschwörend sagte: „Was immer Sie Scheußliches gehört haben, kann unmöglich mit Wissen des Führers geschehen sein“ – der war ich.

Es tut weh, was Halbritter, zu Zitaten aus Hitlers „Mein Kampf“, mit seiner Zeichenfeder aufspießt. Sein Modell ist der deutsche Spießer, durch den auch (oder erst?) dieser Hitler möglich wurde und der ein Spießer geblieben ist, ob in SA-Montur oder im Einreiher. Halbritter leitet aus gutem Grund jedes Kapitel mit einer Stammtischrundenkarikatur aus diesen Tagen ein. Sie sind sich ja so treu geblieben, diese Stehengebliebenen, die Auschwitz dumm finden, aber die Autobahn prächtig: „Darauf hätte mal erst einer kommen sollen ...“

Schwarzer Humor über den braunen Alltag, diesen schrecklichen, häßlichen, haßerfüllten Alltag jener Jahre? Das Lachen vergeht einem schnell. Ein todtrauriges Buch, ein bestürzendes Buch. Aber so, wie sich Halbritter zeichnend erinnert, so war es: Deutschland, deine kleinen Nazis, deine aberhunderttausend Mitläufer! Wenigstens für deren Kinder sollte dieser Spießer-Spiegel eine Pflichtlektüre sein: Einmal und nie wieder ... Dietrich Strothmann