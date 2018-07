Von Wolfram Siebeck

Wir werden einen harten Winter kriegen, sagen die Bauern, die Maulwürfe graben tief. Die Förster sind anderer Meinung. Die Eichkatzen waren so faul, geben sie zu bedenken.

Es war ein Wespenjahr, erinnere ich mich, bedeutet das nicht...? Aber die Hühnerhalter heben abwehrend ein Frischei gegen das Licht: „Wenn links das Eigelb liegt, die Schwalbe nach dem Süden fliegt!“

Man sieht, wir Landbewohner haben es relativ einfach mit den Orakeln. Was aber machen die Städter, wenn sie wissen wollen, wie der Winter wird? Sie haben sich umgestellt. Verbindliche Hinweise auf die Zukunft finden sie im Straßenverkehr; Autos ersetzen ihnen die Tiere des Waldes: „Porsche am Morgen, Kummer und Sorgen.“ Oder, bei Radarkontrollen: „Ist das dritte ein VW, gibt’s im Winter Eis und Schnee.“

Auf diese Weise sind viele Prophezeiungen, und nicht die schlechtesten, zustande gekommen. Kürzlich fuhr der Wirtschaftsminister durch Bonn und mußte vor jeder Ampel halten. Als er schon ganz nervös war, kam er an die achte Ampel, und die war grün. Er wußte sofort, was das bedeutet: „Ist die achte Ampel grün, wird die Wirtschaft weiterblühn.“ Am nächsten Tag stand es sogar in der Zeitung. Schon früher hatte an derselben Ampel ein Kanzler die Richtlinien der Politik bestimmt: „Zeigt die Ampel rotes Licht: Anerkennung gibt es nicht!“

Woher weiß der Finanzminister, daß die Mark nicht aufgewertet wird? Ein kleiner Motorschaden hat es ihm verraten: „Wenn ein Kolben fest sich frißt, bleibt die Mark so wie sie ist.“

Damit bestätigt sich wieder einmal die anthropologische Erkenntnis: der Mensch paßt sich seinen Umweltbedingungen an.