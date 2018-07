Von Walter Benjamin gerühmt, jetzt vonRichard Alewyn vorgestellt, ist der Roman

Gaston Leroux: „Das Phantom der Oper“, aus dem Französischen von Johannes Piron, Nachwort von Richard Alewyn; Carl Hanser Verlag, München; 384 S., 17,80 DM

der mit Bram Stoker eingeleiteten „Bibliotheca Dracula“ würdig. Die Pariser Oper soll gerade jetzt für etliche Monate geschlossen werden, um sich von Grund auf zu renovieren; denn auch nach jenem Unhold Eric, der diesem Roman zufolge in ihr als „Phantom“ gespukt hat, leben noch allerlei Gespenster in diesem Bau, der seinerzeit mit einem türkischen Bad verglichen wurde und dessen von Chagall neu geschaffene Decke manche entrüsteten Gespenster auf den Plan rufen könnte. Mit rechten Dingen ist’s hier jedenfalls schon seit langem nicht zugegangen. Viele, die im Parkett sitzen, werden den Riesenlüster nicht sehen können, ohne an jenen Augenblick in Gaston Leroux’ berühmtem Roman zu denken, wo dieser Lüster sich loslöst und eine Concierge unter sich zermalmt Und wer kann daran zweifein, daß in den labyrinthischen Untergründen dieser Oper auch Raum für den hier geschilderten See war? Die Pariser Oper, das war, einmal ein Mittelpunkt musikalischer und gesellschaftlicher Ereignisse, und der vor hundert Jahren geborene Lerouxnahmgern solche Mittelpunkte zum Schauplatz des teils grausigen, teils humoristischen Geschehens seiner Romane. Spielt doch einer von ihnen in der französischen Akademie, wo ein verwunschener Fauteuil dem gewählten Unsterblichen, der sich auf ihm niederlassen will, sogleich den Tod bereitet. Meisterlich ist die Vorrede des „Erzählers“, der die Verbindung zwischen dem Phantom und anderen Skandalen der Zeit eruiert hat und der feierlich demArchitekten dankt, „der mir ohne zu zögern Charles Garniers Werke lieh, obwohl er kaum mit deren Rückgabe rechnen könnte“. Hoffentlich erscheint auch bald wieder Gaston Leroux’ bester und von Jean Cocteau besonders geschätzter Detektivroman – „Das Geheimnis der gelben Kammer“. François Bondy