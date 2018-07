Die deutsche Aktienbörse wird von der internationalen Währungsdiskussion hin- und hergerissen. In der ersten Begeisterung über den erfolgreichen Bonner Widerstand gegen eine Aufwertung der D-Mark waren die Börsianer bereit, höhere Aktienkurse zu bezahlen. Unsicherheit brachte nur noch die Frage, ob Paris den Franc so stark abwerten werde, daß auch das Pfund und andere Währungen dem französischen Schritt folgen müssen.

Als am Wochenende der General sein Nein verkündete, sah es an der Börse plötzlich ganz anders aus. Das Rad der Währungsgeschichte hatte sich nicht um einen Millimeter weitergedreht. Mit anderen Worten: Die internationalen Währungsprobleme sind so akut wie kurz zuvor.

Für den Börsenberufshandel war dies der Grund, seine am Wochenende in Fehleinschätzung der Lage aufgebauten Positionen wieder aufzulösen. Daher gingen die Kursgewinne wieder verloren.

In Börsenkreisen befürchtete man vor allem für die deutsche Stahlindustrie negative Auswirkungen der Exportverteuerung auf die Gewinne. Daher gerieten die Kurse der meisten Stahlaktien kräftig unter Druck, und die bisherigen Jahrestiefstkurse wurden teilweise sogar schon unterschritten. Auch Maschinenbauwerte und andere Aktien exportabhängiger Industriezweige, zum Beispiel AEG und Siemens, gerieten ins Rutschen. Der schon seit einiger Zeit beobachtete Differenzierungsprozeß hat sich fortgesetzt. Denn Bankaktien und Warenhauspapiere schnitten dagegen gut ab.

Unbeirrt von allen währungspolitischen Überlegungen startete NSU zu seiner rasanten Fahrt auf neue Gipfel. Innerhalb von nur zwei Börsentagen kletterte der Kurs um 38 Punkte, das sind genau zehn Prozent des Wertes. Hinter diesen Kurssteigerungen stecken offensichtlich gezielte Käufe eines Interessenten, der im Herbst, so wollte man an der Börse wissen, schon über den Kauf von Bezugsrechten einiges Material zusammenbekommen hatte. Citroën oder Fiat sollen jedoch diesmal nicht dabeisein.

Am Rentenmarkt ist übrigens genau das eingetreten, was man bei dem Abflauen der DM-Aufwertungsspekulation erwartet hatte: Ausländer stießen DM-Auslandanleihen wieder ab, so daß die Kurse nachgaben. P. W.