Berlin

Bevor sie kam und ihre Federn bewegte, herrschte Mittelmäßigkeit, die wohl überall dem Auftritt der Großen vorausgeht. Josephine Baker im Ostberliner Friedrichstadt-Palast: Eine Legende im nicht mehr ganz weißen Kleid. Die schönste Nackte der Zeitgeschichte dementierte den Lauf der Dinge: Jemand wie sie darf vorgestrig sein.

Sonntag, 17. November, Volkstrauertag in den westlichen Kalendern Deutschlands. Der zweite und letzte Abend mit der Baker war ausverkauft. "Da capo" nannte sich das Programm. Zwei Wörter, die nur ihr zugedacht sein konnten. Die teure Ehemalige, die zwischen Abtrittsgerüchten und Abtrittsversprechen immer wieder wortbrechende Frau, trat aus der linken Kulisse. Schwanenpelz und Boafedern, ein weißes Kleid, am schleppenden Saum schon grau vom ersten Abend. "Sourire à l’amour", sie singt, unterbricht sich und will von allen "eine schöne smile". Das Selbstverständnis ihrer Silhouette ist geblieben. "Das schöne Idol aus braunem Stahl, Ironie und Gold" – so faßte Jean Cocteau sie in Worte – hat eine abgestützte Taille. Sie trägt nicht die gläserne Schlankheit der späten Dietrich, ist nicht das stramm gebliebene Mädel wie Marika Rökk. Sie zeigt, daß es Winter wurde bei Josephine. Fessel und Bein sind vom schnell geschwenkten Rock verwischte Zutaten, Schemen aus der Zeit, in der sie in einem Jahr in 40 000 Liebesbriefen lesen durfte, was Frauen lesen möchten.

Manchmal schüttelt sie eine Rumba. Diese rhythmische Wellenlänge wird ihre Sache bleiben. Solche Vibrationen sind für Baker so legitim wie ein Walzer für Berliner Jubilarinnen. Sie ist 63 Jahre alt und unausmerzbar körperlich. Das sicher strapazierte Bild von der Bestie darf weiter gelten: Auch eine alte Katze setzt nicht wie eine Kuh die Beine. Die Stimme ist delikat, fast pfotenweich und öfters gurgelnd. Sie kann die ganze Bühne für ihre Wege gebrauchen.

Auf einem Rampenvorsprung sitzend, steht sie mit freundlich-inszenierter Mühe auf. Sicher kann sie sich fließender erheben. Aber das bißchen Pein gehört zu ihrem Solidaritätsprogramm: keine Traumfabrikate zeigen, immer daran erinnern, daß dies und jenes jedem schwerfällt, der weiter oben in den Jahren steht. So war auch das Quentchen Charleston mehr Reminiszenz als Temperamentbeweis.

Ihr Kleid wirbelt Staub auf. Fast jede Wendung fordert ihrem Rock- und Ärmelbesatz eine Feder ab. Der Putz wird nicht mehr lange halten. Unten im Orchesterraum drehen die Photographen an ihren Vorstecklinsen. Sie meint, sie sollten nicht die optische Schärfe allzusehr bemühen, sondern an die Illusionen denken. Sie greift sich einen Brandwächter aus der Kulisse und bringt ihn in Dreivierteltakt. Der Mann wird immer besser. Ein gebannter Hase: "Monsieur, Sie waren wunderbar." Man trampelt und ruft Bravo. Sie sagt "Hallo Dolly" an, singt vorher aber noch die schlimme Geschichte von Biafra und Vietnam – "Wenn ich daran denke, liebe ich weder das Leben noch Gott."

Den Strauß der Direktion schenkt sie einer Altersgenossin in der ersten Reihe. Dann kommt die Truppe und wirft die Beine, wie sie heute geworfen werden.

Marie-Luise Scherer