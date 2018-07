Wenn die vielen unterschiedlichen, sich häufig widersprechenden Ansichten und Erklärungen Offizieller und weniger Offizieller, Berufener und. weniger Berufener über die Hintergründe der Währungskrise der vergangenen Woche in einem Punkte übereinstimmen, dann in der Beschimpfung und Verurteilung der Spekulanten. Die Spekulanten, diese „abscheulichen, verantwortungslosen, gewinnsüchtigen Burschen“ scheinen an allem schuld und gelten als die großen Sündenböcke. Sogar der Wirtschaftsminister – und Professor der Nationalökonomie – Karl Schiller, der es eigentlich besser wissen müßte, stimmte in den Chor der Spekulantenfresser ein.

Selbst auf. die Gefahr hin, mißverstanden zu werden, sei daran erinnert, daß Spekulanten Leute sind, deren Geschäft in der Vorwegnahme künftiger Ereignisse besteht und die mithin eine wichtige Funktion erfüllen, nämlich die eines Risikoausgleichs. Man wird es keinem Menschen verdenken können, wenn er sich die Fähigkeit zur Vorausschau zunutze macht und sich beizeiten auf kommende Ereignisse, gleichgültig, welcher Art, einstellt. Das gilt auch und gerade, wenn’s ums Geld geht. Daß die Spekulation nicht nur Risiken ausgleichen hilft, sondern selber mit Risiken verbunden ist, dafür ist in diesen Tagen ein Beweis mehr erbracht worden, der die Gegner der Spekulation trösten mag. wb