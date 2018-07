Inhalt Seite 1 — Tabak, Smoking und Lebensart Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sir Winston Churchills Ruhm überstrahlt den seines Ahnherren, des ersten Herzogs von Marlborough, der fortlebt in Scribes Lustspiel „Das Glas Wasser“. Während der Feldherr Königin Annas auf Denkmälern einen Marschallstab hält, könnte Sir Winston, Sieger des Zweiten Weltkrieges und Nobelpreisträger für Literatur, auch in Bronze eine Zigarre rauchen. Sie war das Symbol seiner „mit Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß“ errungenen Gelassenheit.

Henry Saint John, der erste Viscount Bolingbroke, ein erbitterter Gegner des Herzogs von Marlborough, hat geistvolle Schriften hinterlassen und war ein rechter Aufklärer. Er lebt fort als namentliches Urbild englischer Zähigkeit: „John Bull.“

Wenn es je eine Personifikation dieser Figur gab, clever und scheinbar unerschütterlich, dann war es Winston Churchill, der einzige Engländer ohne Fürstentitel, den eine englische Königin zu Grabe tragen ließ wie ein Mitglied des Königshauses.

Spitznamen kennzeichnen den Geist eines Volkes. Am Beginn britischer Weltherrschaft steht John Bull. Am Ende revolutionärer Sehnsucht im Vormärz der „Michel“, dieser weltfremde, schlafmützige Deutsche des Biedermeiers, im Ohrensessel mit langer Pfeife.

Während Lord Nelson in der Schlacht von Trafalgar seinen Untergebenen zurief: „England expects that every man will do his duty“, verkündete ein preußischer Minister (der Graf von der Schulenburg-Kehnert) nach der Schlacht bei Jena: „Der König hat eine Bataille verloren. Ruhe ist jetzt die erste Bürgerpflicht.“ Das ist kein Widerspruch zu den legendären letzten Worten Kaiser Wilhelms I.: „Ich habe keine Zeit, müde zu sein.“ Emsig waren Deutsche immer.

Das Motto des höchsten englischen Ordens („Honi soit qui mal y pense“) erinnert an Galanterie. Die höchste preußische Auszeichnung, der schwarze Adlerorden, dokumentierte mit seinem Wahlspruch „Suum cuique“ – einem Zitat des strengen Cato – das Pflichtbewußtsein.

England hat der Menschheit mancherlei geschenkt, nicht nur den Gentleman, das Parlament und den Klub, auch die Suffragetten und den Smoking. Die Suffragetten sind in die Neue Welt ausgewandert, wo sie, in Frauenverbänden organisiert, ihr machtvolles Wesen treiben. Im Urland der Zigarren und der „Babbitts“ haben sie das Reich der Mütter errichtet, von dem Goethe, der Nichtraucher, nur träumte. Amerikanische Tabake und amerikanische Witwen sind die besten.