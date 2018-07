Von Werner Höfer

Die meisten Beamten haben zu dieser Stunde Stuhl und Tisch längst geräumt. Alfred Krause, Vorsitzender des Deutschen Beamtenbundes, ist aber auch nach Dienstschluß noch im Dienst, um Rede und Antwort zu stehen – etwa auf die Frage, warum immer nur zur Weihnachtszeit zwischen den Beamten und ihrem Dienstherrn der „Ärger vom Dienst“ aufkomme. Dieser Ärger, erwidert der DBB-Boß, entstehe durchaus nicht nur zur Weihnachtszeit. Das latente Unbehagen nehme nur im Schatten des Lichterbaumes besonders markante Züge an.

Ist es Sympathie, ist es Ironie, wenn der Chef der nichtgewerkschaftlichen Beamtenorganisation auf die bemerkenswerte Solidaritätsbekundung verweist, daß die geringer Verdienenden sich für die Ansprüche der besser Verdienenden einsetzten? Denn bei Bahn und Post träte die überwiegende Mehrzahl der Beschäftigten in den Genuß der weihnachtlichen Sonderzuwendung von 40 Prozent. Im übrigen, so ist aus einer beiläufigen Bemerkung Krauses herauszuhören, läge den Aktivitäten der Bahn- und Post-Funktionäre so etwas wie ein negativer „Leber-Plan“ zugrunde: Wenn der Bundesverkehrsminister sich gegenüber den „bummelnden“ Flugsicherungsleuten nachgiebig zeige, so könne man sich nicht wundern, daß dieses schlechte Beispiel gute Sitten verderbe.

Daß die „Dienst-nach-Vorschrift“-Bewegung gerade bei den Luft-Lotsen begonnen habe, sei aufschlußreich für die Situation des Beamten in der Bundesrepublik; denn diese unzufriedenen Kollegen seien aus mancherlei Gründen und häufig gegen ihren Willen vor zwei Jahren „verbeamtet“ und mithin auf kargeres Gehalt bei verbesserter Sicherheit gesetzt worden. Bei einem Beruf mit so weit verzweigten internationalen Kontakten liege es jedoch nahe, daß man das größere Risiko der Nachbarn unter- und deren höhere Einkünfte überschätze.

Überlegungen wie diese möchte Alfred Krause nicht als Symptome für eine prinzipiell kontroverse Haltung zu den gewerkschaftlich organisierten Beamten mißverstanden sehen, wie es auch nicht als eine Form von lammfrommem Konformismus angesehen werden darf, wenn er gegenüber dem Verhalten der Regierung rationale, nicht emotionale Kritik laut werden läßt. So seien bei der Begrenzung des Kreises der Beamten, denen ursprünglich die auf 40 Prozent angehobenen Sonderzuwendungen zufließen sollten, keineswegs diskriminierende Absichten im Spiel gewesen.

Es habe sich ganz einfach um ein Rechenexempel gehandelt: Eine bestimmte Summe habe zur Verfügung gestanden, und mit dem Rechenstift, von unten nach oben zählend, sei nicht etwa bei bestimmten Berufsgruppen, sondern bei einer arithmetisch festgelegten Höhe von 810 Mark Grundgehalt die „Demarkationslinie“ gezogen worden. Der Bundesfinanzminister habe mit dieser Begrenzung nichts zu tun. Er habe nur einen begrenzten Betrag zur Verfügung gestellt, dessen Aufteilung nicht seine Sache gewesen sei. Der Bundesinnenminister hingegen sei für die 40 Prozent für jeden und für alle eingetreten.

„Trifft es zu, daß diese Kabinettssitzung in kleinster Besetzung stattfand?“