Sie haben also geklaut, eigenes dazugetan und ein Buch daraus gemacht:

„Klau mich“; gesammelt von Rainer Langhans und Fritz Teufel; Voltaire Verlag 1968; 9,80 DM.

Die wir uns hier abgedruckt finden, ungefragt und unbezahlt, wir sollten nicht kapitalistisch zetern. Wenn sie jetzt auch von uns leben: haben wir nicht vorher von ihnen gelebt? Wenn sie uns jetzt verbuttern: haben sie uns nicht vorher zu einigen Einsichten verhelfen, und sei es nur über uns selbst? „Das Buch ist nicht von uns, weil wir für andere das sind, was ihnen zu sich einfällt.“

Nicht allen ist das Beste eingefallen. Auch das ist ein Verdienst der beiden: daß sie andere veranlaßt haben, so mies zu erscheinen, wie sie sind.

Brennpunkt der Sammlung ist der Prozeß, dessen Anklage da lautete: Aufforderung zur menschengefährdenden Brandstiftung durch Verteilen von Flugblättern. Abgedruckt sind eine Anklageschrift, Auszüge aus (privaten?) Prozeßprotokollen, Auszüge aus erstatteten Gutachten, Auszüge aus dem freisprechenden Urteil. Dazu Flugblätter und Prozeßberichte. Die Prozeßprotokolle scheinen mir nicht immer genau.

Die Anklageschrift, unterzeichnet von Oberstaatsanwalt Kuntze, sagt über die Angeklagten: „Die Angeklagten gehören ... jener Gruppe von Studierenden und Berufslosen an, die sich als Kommune I bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine Vereinigung Gleichgesinnter, die... ohne eine Rechtsform anzunehmen... in aufsehenerregender Weise hervorgetreten ist, um unter dem Vorwand legitimer politischer Anliegen ... Unruhe in der Stadt zu verbreiten.“

Da dies für die Frage, ob Teufel und Langhans zu verurteilen sind, sicher bedeutsam ist, berichtet die Anklageschrift auch, beider Aktionen seien „von der Berliner Bevölkerung mit wachsendem Unmut und zunehmender Mißbilligung aufgenommen worden“. Der Zusammenhang, auf den es hier ankommt, erschließt sich so: „Eine politische Gruppe, die der revolutionären Veränderung bestehender Gesellschaftsordnungen das Wort redet, sich zu den radikalkommunistischen Thesen und Methoden rotchinesischer Führer bekennt“, die „verdiente Verstorbene“ verunglimpft und „skrupelloser Unmoral“ huldigt – diese Gruppe überführt sich selbst: „daß sie ... auch vor der Brandstiftung Berliner Kaufhäuser nicht zurückschreckt“. Die Staatsanwaltschaft, derart vorbereitet, folgt einer Anregung der Berliner „BZ“ und klagt an.