Unser Kritiker sah:

V WIE VIETNAM

Von Armand Gatti

Wuppertaler Schauspielhaus

Dieses Stück wurde von den französischen Gewerkschaften in Auftrag gegeben. Die Uraufführung 1967 vor Arbeitern in Toulouse hat Garn selbst inszeniert. In mehreren französischen Städten fanden dann Gastspiele statt. Was die vietnamesische Position betrifft, konnte sich der Autor einer abgekürzten Darstellung bedienen. Frankreich hat ja den ersten Vietnamkrieg geführt (und verloren). Von einem Vietcong wird Gattis Thema „für das Lexikon zu dem Buchstaben V wie Vietnam“ so formuliert: „Ein Tier mit grauem Fell, so grau wie Elefantengras, das schwierig zu fangen ist und das Gesicht der Welt verändert, wenn es sich erhebt.“

Nach einer ersten deutschsprachigen Aufführung in Leipzig hat das Schauspiel der Wuppertaler Bühnen den Versuch unternommen, das Stück vom Grundeinfall des Autors her zu interpretieren. Von mehr oder weniger imaginären Vietcong-Szenen abgesehen, spielt die Handlung unter Amerikanern. Im Pentagon will man mit Hilfe eines riesigen Computers den lästigen Vietnamkrieg „wie eine Rechenaufgabe“ beenden. Im Verlaufe der Ereignisse sind es die maßgebenden Amerikaner selber, die sich von der Aussichtslosigkeit ihres gigantischen Unternehmens überzeugen. Schließlich nimmt der Verteidigungsminister Quadratur (McNamara) den Elektronenrechner auseinander, um das „Nagelbrett“ zu suchen, das vom Vietcong als irritierende Informationsquelle eingeschmuggelt worden sein müsse.

Gattis Phantasie hat dem Computer einige auf den ersten Blick bühnenwirksame Bilder abgewonnen, so wenn aus den Fernsehschirmen an Stelle von Informationen leibhaftige Vietcongs ins Pentagon kriechen oder zu anderer Zeit Särge mit gefallenen Amerikanern aus den Bildquellen auf die Bühne rutschen. Darüber hinaus versuchte die Wuppertaler Inszenierung von Arno Wüstenhöfer und Günter Ballhausen mit der zum Hauptdarsteller avancierten Maschine ein Sinnbild der Technokratie zu etablieren.

Diese dramaturgisch einleuchtende Konzeption wurde mit außerordentlichem Aufwand realisiert. Generalintendant Wüstenhöfer glaubte seiner Sache so sicher sein zu dürfen, daß er vor der Premiere auf einer Pressekonferenz sich von einem Lehrstück wie dem „Vietnam-Diskurs“ und einem Agitprop-Stück wie „Vietrock“ distanzierte: Gatti habe eine Parabel geliefert, die auch über das Ende des Vietnamkrieges hinaus spielbar sei. Nach der Vorstellung war man ernüchtert. Die perfekteste Maschine, von der die Schauspieler zu Stichworten degradiert werden, bleibt im Theater „ein tönend’ Erz und eine klingende Schelle“. Die Aufführung erstickte an der Langeweile. Johannes Jacobi