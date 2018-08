Von Marianne Kesting

Zuweilen wird einem das landesübliche und berufseigene Wohlwollen, die geduldige Güte, mit der man auf die soundsovielte Neuerscheinung blickt, gründlich ausgetrieben, selbst wenn es sich um ein Buch handelt, für dessen Übersetzung ins Deutsche man jahrelang plädiert hat. Nun ist es also endlich herausgegeben worden –

Gustave Flaubert: „Wörterbuch der Gemeinplätze“, aus dem Französischen und eingeleitet von Dirk Mülder, Illustrationen Honoré Daumier; Verlag Rogner & Bernhard, München; 184 S., brosch., 9,– DM.

Ein neugegründeter Verlag hat jemanden, der weder des Deutschen noch des Französischen mächtig ist, mit der überaus schwierigen Übertragung betraut, vor der in Deutschland schon die besten Übersetzer zurückgeschreckt sind. Dirk Mulder machte sich unbefangen an die Arbeit. Für seine weitere Unerschrockenheit zeugt, daß er zu Flauberts „Dictionnaire“ auch noch ein Vorwort verfaßte, dem er folgendes – auch noch miserabel übersetztes – Briefzitat Flauberts voranstellte: „Dieses Buch, eingeleitet von einem guten Vorwort, in dem man anzeigt, welcher Art das Konzept des Werkes ist, um die Öffentlichkeit mit der Tradition, der Ordnung, der allgemeinen Konvention zu verbinden, angeordnet derart, daß der Leser nicht weiß, ob man auf ihn pfeift, entweder – oder, das wäre vielleicht ein interessantes Buch.“

Dann kommt das gute Vorwort.

Dirk Mülder hat vor allem Sartres in Les Temps Modernes 1966 publizierte Flaubert-Artikel gelesen und verbreitet deren zum Teil recht anfechtbare Thesen auf einer Ebene, deren Simplizität selbst der hochgestochene neudeutsche Intellektuellenjargon kaum zu übertünchen vermag: „Die Vitalität der Über-Ichs profitiert von den verschiedenen Mythen, manifestiert sich sichtbar, als Rassenmerkmal im normannischen Dickschädel eines Chirurgen, aus dessen Kenntnis der menschlichen Anatomie die abergläubische Behauptung, daß der Mensch eine Seele habe, sich von selbst widerlegt.“ Es handelt sich hier, nebenbei gesagt, um Flauberts Vater, den Chirurgen aus Rouen.

In einem zweifelhaften Mischmasch von dilettantischer Psychoanalyse und ebenso dilettantischem Marxismus wird nun, in den Fußstapfen Sartres, Flaubert analysiert, mit dem Ergebnis, daß Flaubert, der leidenschaftliche Bekämpfer des Bourgeois, selber einer war. Schlichte Logik. Es gibt drei Klassen; Aristokratie, Bourgeoisie und Proletariat. Flauberts Eltern waren Bürger. Aristokrat konnte er nicht werden, Proletarier wollte er nicht werden und Sozialist auch nicht, also war und blieb er ein Bourgeois. Beweis: Er lebte von seiner Rente.