Vietnams militante Katholiken

Von Thieu Chi

Einen Monat lang blockierte die südvietnamesische Regierung die Pariser Gespräche, weil sie die Vietcongs nicht als selbständigen Konferenzpartner akzeptieren wollte. Nunmehr hat sie einen Kompromiß mit den Amerikanern ausgehandelt, der ihrer Rechtsauffassung Genüge tut, es praktisch aber bei der alten Regelung – Viererkonferenz – beläßt. In ihrem Widerstand gegen eine Kooperation mit den Vietcongs kann sich die Regierung auf eine kleine, aber militante Bevölkerungsgruppe stützen: die Katholiken. Über ihren Einfluß schreibt im folgenden ein katholischer Wissenschaftler aus Südvietnam, der selber 1954 aus Nordvietnam, hatte fliehen müssen

Wir fürchten den Frieden mehr als den Krieg, denn dieser Frieden würde uns nur kommunistische Unterjochung bringen.“ Dies sagte ein katholischer Priester aus Saigon, und so wie er denken viele in den katholischen Flüchtlingsdörfern rund um Saigon. Wie ist eine solche Haltung möglich – nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, nach den Stellungnahmen der Päpste Johannes XXIII. und Paul VI. gegen den Krieg im allgemeinen und den Krieg in Vietnam im besonderen? Man würde eine grobe Ungerechtigkeit gegenüber dieser katholischen Gemeinschaft begehen, wollte man ihre Haltung allein nach Kriterien der Gegenwart beurteilen, ohne gewisse historische Zusammenhänge zu bedenken.

Als nach der japanischen Kapitulation Frankreich unbedingt Vietnam wieder besetzen wollte, für das Ho Tschi Minh am 2. September 1945 die Unabhängigkeit verlangt hatte, fühlten sich einige Bischöfe und Priester vietnamesischer Herkunft so sehr mit der Sache der nationalen Unabhängigkeitsbewegung Vietminh verbunden, daß sie einen leidenschaftlichen Aufruf an den Heiligen Vater und auch an die Bischöfe Frankreichs richteten, den Kampf des vietnamesischen Volkes um seine Freiheit zu unterstützen. In dieser schönen Epoche nationaler Einigkeit zwischen Christen, Nichtchristen und vietnamesischen Marxisten führten viele Mißverständnisse, entstanden aus Ungeschicklichkeit der einen und Unkenntnis der anderen Seite, langsam dazu, daß die Katholiken der Vietminh mißtrauten, weil es darin führende Marxisten gab.

Das gaullistische Frankreich beutete dieses Mißtrauen der Katholiken aus, indem es den Admiral Thierry d’Argenlieu, einen karmelitischen Wanderprediger, als Generalgouverneur entsandte, um einen antikommunistischen Kreuzzug zu inszenieren und die Rückkehr Vietnams zu Frankreich zu verteidigen, einem Frankreich, das sich darstellte als der Verteidiger katholischer Zivilisation gegen den kommunistischen Herrschaftsanspruch.

Um mit mehr Aussicht auf Erfolg die schwierigen Verhandlungen zwischen der französischen Regierung und Ho Tschi Minh in Fontainebleau zu torpedieren, verkündete der Admiral im Juni 1946 die Autonomie von Cochinchina. Es scheint, als ob der Admiral in dieser südlichsten Zone Südvietnams nicht viel Mühe hatte, die katholische Minderheit und ihre Bischöfe zu überzeugen. In langen, schwierigen Verhandlungen gelang es ihm schließlich auch, die Bischöfe des Nordens für die damalige französische Politik zu gewinnen. Insbesondere die Bischöfe von Phat-Diem und Bui-Chu errichteten, mit Hilfe französischer Waffen und französischer Militärberater, uneinnehmbare Festungen des Widerstands gegen die Vietminh, unter der Führung von Monsignore Le Huu Tu, von dem der General de Lattre gesagt hat: „Sein Bischofskreuz war geschnitzt aus dem Holz, aus dem man Knüppel macht.“

Schon 1950 reisten Persönlichkeiten wie Monsignore Ngo Dinh Thuc und sein Bruder Diem, der künftige Präsident Südvietnams, nach den Vereinigten Staaten, um die Sache der katholischen Vietnamesen zu verteidigen: „Kardinal Spellman interessierte sich für dieses fernliegende Land mit seiner kleinen katholischen Gemeinschaft, die zwar gering an Zahl, aber stark im Glauben ist, und er machte sich zum Anwalt für die amerikanische Unterstützung Diems in den folgenden Jahren.“ (Bernard Fall).