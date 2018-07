Sonntag, 17. November, ARD: „Titel, Thesen, Temperamente“, ein Kulturmagazin

Nie war Kurt Zimmermanns Sendung „Titel, Thesen, Temperamente“ besser als am Volkstrauertag; nie sah man vorher derart verwegene Photographien: Allein das riesenhaft vergrößerte Auge des Schriftstellers Eich, ein wässrig-umwulstetes Walfischauge, das hinter Reich-Ranickis linkem Brillenglas aufleuchtete, lohnte das Anschauen der Sendung: Big Boss, mein Rezensent, is watching you! (Wie eine Konfrontation von Mythos und Logos nahm sie sich aus, diese Begegnung zwischen dem uralten Tierblick und dem kritisch-agilen Geblitz.)

Eine Sendung der Entsprechungen und geheimen Parallelismen. Beklagt wurde, im Bericht über die Praktiken der destruction-art von New York, die Brutalität unserer Zeit – eine Grausamkeit, die, wie die Schockkünstler meinen, nur durch Provokationen demaskiert werden könne. Und so fügt sich dann also das Hakenkreuz zum barocken Milchkuppelbusen, fügt sich der Schrei einer von Roy Lichtenstein entworfenen Frau zur Tarzangrimasse, fügt sich der Phallus zur Maschinenpistole.

I am a prostitute, sagte ein Mann; ich finde es richtig, topless Cello zu spielen, demonstrierte ein Mädchen: Schock um jeden Preis hieß die Devise; aber dieser Schock, so jedenfalls schien es dem Betrachter am Bildschirm, ist längst schon ritualisiert; die artistische Greueltat, vom Blocksberg-happening bis zum Warenhausbrand, entlarvt nicht Aggressionen auf politischem Feld, sondern sichert sie ab, schafft kein kritisches Bewußtsein, sondern wirkt kathartisch wie ein griechisch Trauerspiel.

Kathi Kobus feiert fröhliche Urständ: Was gestern Boheme war, heißt heute Schockkunst; und so wenig die bourgeoise Prüderie einst durch Dessous-shows widerlegt werden konnte, ist heute Raubkriegergesinnung durch Demonstrationen von aufgeschlagenem Blech reproduzierbar... und da. schon deshalb nicht, weil eben jene Kunst die „Haben-und-Besitz-Haltung“, den Glauben, daß man nur zuzugreifen brauche, um zum Ziel zu gelangen, überhaupt noch nicht als ein gesellschaftliches Prinzip reflektiert hat.

Wie leicht heute auch das Verwegene: das, was Schiller das Gespenstische der Kunst nannte, adaptierbar erscheint, zeigte der Beitrag über das underground-Theater von München. Gestern noch off, heute off-off, und übermorgen off in zehnter Potenz ... wie immer sich die Keller-Revolutionäre auch absichern mögen: die Rabenalts sind mit von der Partie, funktionieren die Attacke in ein Erotikon um, erklären das underground-Theater von heute als legitimes Kind des Boulevard-Spiels von gestern ... und unterscheiden sich von ihren Verächtern allein durch die Höhe der Preise („Wir spielen ja nur vor Erwachsenen“, sagte Rabenalt, der sich als arm offenbar nur die Kinder vorstellen kann) und durch einen vom Publikum zu unterschreibenden Revers, daß man an dem Gebotenen keinen Anstoß zu nehmen gedenke.

Da ist „Der Stellvertreter“ Hochhuths, da ist Weissens „Lusitanischer Popanz“ schon aus anderem Holz: Da nämlich wird direkt gezielt, und nicht um Ecken herum, und nicht immer daneben.

Momos