Namen lassen sich leicht entstellen; es reicht, einen Buchstaben falsch zu schreiben, zu setzen, zu drucken. Manchmal werden Namen auch vertauscht. Aber daß in einem Artikel (Helgard Ulshoefer: „Frustrierte Mütter – feindlich zu Kindern“, ZEIT Nr. 46) gleich drei Vornamen falsch stehen? Zuerst hießen sie nur I. (Berger), D. (Spöck), E. (Irvine), ein Brauch in wissenschaftlichen Schriften, der freilich Übereinkunft voraussetzt. Aber ein Mensch ohne Vorname ist nicht definiert; zum Beispiel gab es zwei A. Einsteins, von denen auch der zweite berühmt war, allerdings nur in der (Musik-) Fachwelt. Bei den Recherchen nach dem, was auf I., D., E. folgt, wurden die Lücken für die Setzer einstweilen gefüllt, nämlich mit Ingeborg, Daniel und Edward – womit der Fehler vorbereitet war: die richtigen Namen (Ida, Benjamin, Elizabeth) schafften den Weg in die Zeitung nicht mehr, sie blieben zwischen Redaktion und Setzerei. H. Ulshoefer jedenfalls, das ist sicher, ist daran unschuldig.

m. s.