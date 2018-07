Inhalt Seite 1 — Wahn und Wirklichkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marion Gräfin Dönhoff

Es kann niemanden wundernehmen, daß die Bemühungen der Zehnerkonferenz, die Währungskrise solidarisch zu beheben, gescheitert sind. Solidarität ist nun einmal nicht die Sache des großen Mannes in Paris. Ihn interessiert nicht Europa, ihn interessiert nur Frankreich. Und in Frankreich wiederum interessiert ihn nur de Gaulle, weil ja diese beiden in seiner Vorstellung auf magische Weise eins sind: Frankreich ist gewissermaßen der mystische Leib des de Gaulleschen Geistes.

Seit der Idee des Dreier-Direktoriums, die er schon bald nach der Machtübernahme vor zehn Jahren propagierte, ist sein Ziel stets die Vorherrschaft Frankreichs in Europa gewesen. Darum hieß der gänzlich unbegründete Schreckensruf, der jetzt durch Frankreich hallte: "Hegemonie der Mark!" Und weil Hegemonie sein Ziel war, darum hat de Gaulle von vornherein die politische Integration der EWG, wie die Römischen Verträge sie vorsahen, blockiert. Hätte er das nicht getan, wäre man heute mit der Harmonisierung und Integrierung wahrscheinlich schon so weit, daß die sechs Länder eine einheitliche Währung besäßen. Und dann hätte die katastrophale Krise, die sich soeben abspielte, gar nicht stattfinden können.

Aber der General, der bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges 24 Jahre alt war, dessen Weltbild also in einer Vorvergangenheit geprägt wurde, sieht nicht die Interdependenz der modernen Weltwirtschaft, er glaubt nicht an Institutionen und nicht an Gesichtspunkte, die den nationalen übergeordnet sind, und er will sich nicht an der Verteidigung der Interessen einer Gemeinschaft beteiligen. Er meint, er sei allein am stärksten.

Was er will, das sind Visionen, die ins 19. Jahrhundert gehören: der Nationalstaat, die eigene Bombe, das Gold als einzige Grundlage der Währungen. Und wie es bei großen einsamen Männern nun einmal ist: in seiner Umgebung findet man hervorragende Vollzugsbeamte, aber niemanden, der es wagen würde, Gegenvorstellungen zu entwickeln.

Der einzige, der sich in der ersten großen französischen Krise dieses Jahres mit erstaunlicher Sicherheit bewährte, Ministerpräsident Pompidou, wurde eben deswegen sofort kaltgestellt. Seither geht es wieder allein um de Gaulle. Die großen Konzessionen, die er nach den Mai-Ereignissen machte, um seine Position wieder zu festigen, wurden ihm nun im November zum Verhängnis. Aber wieder sucht er die Schuld bei allen anderen, nur nicht bei sich selbst.

Der General schiebt alle Schuld auf das internationale Währungssystem und auf die "abscheulichen Spekulanten". Daß die Spekulanten ganz einfach Bürger sind, die sich überlegen, daß ein Defizit von 12 Milliarden Francs im Budget von 1969 äußerst ernst ist, daß eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 13 Prozent zur Beschwichtigung der Arbeiter kaum zu verkraften war, daß es bedenklich ist, wenn in den letzten beiden Monaten mehr Zwei-Prozent-Kredite zur Hebung des Exports in die Wirtschaft gepumpt wurden als im ganzen Jahr 1967, das will er nicht wahrhaben.