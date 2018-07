Die ZEIT hat mich, gebeten, mich zu der Frage zu äußern, warum ich für die Mitbestimmung bin. Ich meine, die Frage müßte präziser lauten, warum ich für die wirtschaftliche Mitbestimmung bin. Die meisten Gegner der wirtschaftlichen Mitbestimmung pflegen nämlich zu betonen, sie seien durchaus für Mitbestimmung, nur nicht für wirtschaftliche. Darum scheint mir diese Verdeutlichung unerläßlich. Aber nun zur Sache.

Eigentum (Vermögen) ist vererblich; unternehmerische Qualitäten sind nicht oder höchstens in sehr beschränktem Ausmaß vererblich; darum ist Ausstattung mit Eigentum (Vermögen) kein geeignetes Ausleseprinzip für die Berufung zum Unternehmer und will es unangebracht erscheinen, daß dem Eigentümer von Produktionsmitteln die Alleinbestimmung über deren unternehmerische Nutzung zusteht; er sollte auf eine Mitbestimmung beschränkt sein.

Unter primitiven Verhältnissen war es wohl kaum anders möglich, als daß der Besitz von Sachgütern auch gesellschaftlich eine gehobene Stellung verlieh, die sich im wirtschaftlichen wie im politischen Bereich auswirkte. Die wirtschaftliche und politische Führung, ursprünglich, kaum unterschieden und noch weniger personell geschieden, vererbte sich in den reich(st)en Familien zusammen mit dem Besitz; das ging so weit, daß – für uns Heutige kaum mehr faßbar – mit der materiellen „Habe“ auch das „Reich“, das ist die politische Herrschaft, unter die Leibeserben aufgeteilt wurde.

Im politischen Bereich liegt das weit hinter uns; wie man keine Länder mehr zusammenheiratet, so wird man auch nicht mehr Staatsoberhaupt durch Erbfolge, sondern muß sich im politischen Leben hochdienen; an die Spitze der Regierung gelangt der, dem die Mehrheit der zu Regierenden zutraut, er werde es am besten machen. Auch dieses Ausleseprinzip funktioniert nicht fehlerfrei; das wissen wir; es erscheint aber doch rationaler als die Erbfolge, die gelegentlich unmündige Kinder, Schwachsinnige, Geisteskranke oder wie immer erblich Belastete an die höchste Stelle beruft.

Im wirtschaftlichen Bereich beginnen wir erst langsam, uns von der im politischen Raum bereits überwundenen Primitivität zu lösen. An den bedeutendsten Führungsstellen unserer Wirtschaft stehen heute bereits im allgemeinen nicht mehr Erben, denen schwerreiche Eltern gigantische Vermögen hinterlassen haben, sondern Persönlichkeiten, die ihre unternehmerische Qualifikation bewiesen und sich in der Hierarchie des Managements hochgedient haben. Formell allerdings erhalten sie ihre Bestallung noch von den Eigentümern und zwar – erst darin liegt das Befremdliche – von ihnen allein.

Daß die Eigentümer ein berechtigtes Interesse daran haben, bei der Bestellung der Persönlichkeiten, die über ihr Vermögen unternehmerisch schalten und walten, ein Wort mitzusprechen, leuchtet ein; daß sie allein dazu berechtigt sein sollen, während diejenigen, die ihre Arbeitskraft im Unternehmen einsetzen und über ihre eigene Person schalten und walten lassen müssen, sich einfach mit der von den Eigentümern nach ihrem Gutdünken eingesetzten oder ausgewechselten Unternehmensleitung abfinden sollen, ist weniger einleuchtend.

Was ich erstrebe, ist also eine Unternehmensleitung, die von allen am Unternehmen unmittelbar Beteiligten, das ist von denen, die (Risiko-) Kapital einsetzen, und denen, die als Arbeitnehmer ihre Person einsetzen, gemeinsam bestellt wird und beiden gemeinsam verantwortlich ist.