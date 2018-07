Eine Ratte, narkotisiert, auf einem kleinen Operationstisch. Ihre geöffnete Leibeshöhle ist grell ausgeleuchtet. Unter die eine Niere schiebt die Assistentin eine winzige, mit Öl gefüllte Plastikschale, um zu verhindern, daß sich das Organ bewegt oder austrocknet.

Das Mikroskop über dem Tier zeigt mir auf der Nierenoberfläche deutlich die vorderen und hinteren Abschnitte der feinen Haarkanälchen (die mittleren verschwinden in der Tiefe). Anfangs- und Endkanäle liegen als gleich aussehende Schleifen durcheinander. Dr. Eberhard Frömter muß jedoch für sein Experiment die beiden Abschnitte voneinander unterscheiden können, denn er will am vorderen elektrische Potentialdifferenzen messen.

Die Lösung des so hoffnungslos kompliziert anmutenden Problems ist verblüffend einfach. Denn die Ratte lebt noch – also kann sie „helfen“. Dr. Frömter injiziert ihrer Halsvene einen grünen Farbstoff, der im Harnausscheidungsprozeß die Kanälchen natürlich zuerst vorn und dann hinten durchläuft. Mikroskopbild: Kurz nach der Injektion färbt sich die Hälfte der Schleifen grün; dann verschwindet die Farbe in der Tiefe, und sogleich taucht sie wieder in den nun als Endstückchen erkannten Teilen auf.

Jetzt beginnt der Versuch, mit dem mir der Physiologe ein vor kurzem von seiner Arbeitsgruppe entdecktes Phänomen vorführen will. Durch die Wandzellen der Harnkanälchen, der Tubuli, wandern Natrium-, Kalium- und Chlorionen, sie stellen – ähnlich wie eine Batterie – zwischen Kanalinnerem und Umgebung, außerdem zwischen Wand und Umgebung eine elektrische Spannung her. Bislang meinte man, diese Spannung sei im ganzen Kanalverlauf gleich groß – was ja auch einleuchtet, denn die Ionen durchqueren die Wand vorn wie hinten.

Dr. Frömter sticht eine an ein Millivoltmeter angeschlossene Kanüle in eine Wandzelle des hinteren Kanalstücks. Die Spitze ist so fein (Durchmesser: ein Zehntausendstel Millimeter), daß die Zelle den Stich überlebt. Einen solchen Eingriff kann der ruhigste Chirurg nicht mehr mit freier Hand ausführen. „Künstliche Hände“, Präzisionsmanipulatoren von Zeiss, in die die Kanülen eingespannt sind und denen der Operateur über Mikrometerschrauben Befehle gibt, ermöglichen diese Feinarbeit.

Es summt plötzlich sehr hoch: Die Spannung wird in Tonfrequenzen übertragen, so daß der Physiologe nicht dauernd auf das Meßgerät schauen muß. Ich aber tue es. Das Millivoltmeter zeigt – 90mV, die graphische Aufzeichnung rattert dazu. „Passen Sie auf, ich steche tiefer. Durch die Zelle ins Kanalinnere“, kündigt Dr. Frömter an. Die Tonhöhe sinkt schlagartig, der Spannungszeiger pendelt auf –50mV.

Sodann zum vorderen Kanalabschnitt, der eigentlich die gleichen Werte zeigen müßte. Doch der Spannungston (–80mV) beim Durchstoßen der Wandzelle verstummt, als die Nadel ins Kanalinnere eindringt. Am Millivoltmeter kein Ausschlag – kein Potential. Also herrschen im Kanalanfang andere Spannungsverhältnisse als am Ende.