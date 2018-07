Drei Währungskrisen in zwölf Monaten sind auch den Amerikanern zuviel. Den Schock der Gold- und Dollarkrise in diesem Frühjahr haben sie noch nicht überwunden. Ein kleiner Überschuß in der Zahlungsbilanz, wie er im dritten Quartal dieses Jahres entstanden ist, hätte früher Frohlocken hervorgerufen. Heute wird er nur als bescheidenes Anzeichen einer Besserung registriert.

Das Vertrauen in die Vereinbarungen von Bretton Woods ist geschwunden. Die These der Währungsexperten: Das System der festen Wechselkurse hat sich überlebt. Das Währungssystem der Welt muß geändert werden. Die Experten können sich auf den künftigen Präsidenten Richard Nixon stützen, der anscheinend nicht einmal vor einer Goldpreiserhöhung zurückschreckt.

Amerika ist heute die große Unbekannte im Spiel der Währungskräfte. Alles das, was in Bonn vereinbart und später beschlossen worden ist, kann sich ändern, wenn die Vereinigten Staaten einen neuen Kurs steuern.

Selbst wenn Richard Nixon Dollar und Goldpreis unangetastet ließe, weiß man noch nicht, welche Wirtschaftspolitik er einschlagen wird. Geht man davon aus, daß er „konservativ“ handeln und die Zahlungsbilanz durch Deflation oder notfalls durch Einfuhrerschwerung ins Gleichgewicht bringen will, so wird jeder europäische Handelspartner es künftig schwerer haben, seine Waren in den Vereinigten Staaten abzusetzen. Das würde den deutschen Handelsüberschuß abbauen, vor allem aber die Briten in Schwierigkeiten bringen.

Nixons wie Johnsons Schicksal ist aber vorerst an Vietnam geknüpft. Erfolg wird er erst dann haben, wenn dort Aussicht auf ein Ende des Krieges besteht. Wird der Friede wieder einmal vertagt, so sind die Vereinigten Staaten im nächsten Jahr wahrscheinlich zu noch weit höheren Militärausgaben im Ausland gezwungen. Das Defizit in der Zahlungsbilanz bliebe ein Trauma für alle Währungspolitiker. Dann würde eine Korrektur des Dollars vielleicht unvermeidlich werden.