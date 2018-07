Mit ihrem ersten Artikel, den sie in der ZEIT schrieb, kritisierte Leona Siebenschön den „Kälberkult mit den Kindern“. Seitdem hat sie in einer Anzahl von Aufsätzen über die Frau, die Familie, die Ehe ein ungewöhnliches Aufsehen erregt. Zustimmung und harsche Ablehnung, Lob und Tadel hat sie in einer Fülle von Leserzuschriften eingeheimst. In diesem Herbst ist im R. Piper & &Co. Verlag, München, ihr heftig diskutiertes Buch erschienen: „Ehe zwischen Trieb und Trott“, Untertitel: „Eine frivole Soziologie“ (336 S., 18 DM). Mit dem Buch setzen sich hier die Rundfunkjournalistin Waltraut Schmitz-Bunse, die Autorin Angelika Mechtel und unser Redaktionsmitglied Gisela Stelly auseinander.

Als ich – gelegentlich – Leona Siebenschöns Aufsätze in der ZEIT las, fand ich die Dame nicht bemerkenswert; allerdings war mir nicht entgangen, wie flott und schmiegsam ihr Stil ist. Eine schreibkundige Person mit etwas Anliegen, eher modische Aufsässigkeit als ehrliche Rebellion gegen die alte Frauenrolle – so ungefähr war mein flüchtiges Urteil ausgefallen. Ich muß es revidieren. Ich habe das Buch gelesen, dessen Schutzumschlag zu sehr mit Damen-Brevier-Charme kokettiert.

Leona Siebenschön, finde ich immer noch, schreibt wirklich einen so leichten Stil, daß man als deutscher Mensch mißtrauisch werden kann – sie scheint nicht ein bißchen gerungen zu haben. Eine alberne Voreingenommenheit: Leichtigkeit schließt, jedenfalls hier, Präzision nicht aus. Und daß die Autorin uns letzten Endes nichts mitgibt als ungewisse Ausblicke auf Varianten ehelicher oder außerehelicher Partnerschaft – sollte man, nach einigem Nachdenken, begrüßen. Utopistisches Wunschdenken haben wir genug.

Die Autorin schildert sehr genau die Ratlosigkeit einer Zeit, in der die alten Tabus noch nicht gebrochen sind oder jedenfalls traumatisch nachwirken, aber unsere Zeit ist auch vom elan vital eines stürmischen Aufbruchs gekennzeichnet. Leona Siebenschön, die vor allem der zölibatären Verketzerung der Lust wirklich böse ist und gelegentlich heftig der Libertinage das Wort redet, ist sympathisch hin- und hergerissen zwischen dem fairen Versuch, das nomadische Wesen des Mannes zu akzeptieren, seine Sehnsucht nach Abenteuern und allerlei Ausbrüchen – und der Bemühung, mit ihrem eigenen, so unsicher gewordenen Geschlecht solidarisch zu sein.

Ihre scheinbar kinder- und familienfeindlichen Kapitel verraten bei genauerem Hinsehen nüchternes Verantwortungsgefühl. Von Liebe schweigt sie meistens, aber sie weiß, was das ist oder sein könnte in einer Gesellschaft, die Kindern, Männern und Frauen Spielraum läßt, ihre individuellen Möglichkeiten zu entwickeln und zu steigern. Sie spricht lieber vom Vergnügen, und sie verdächtigt, nicht immer mit ganz sachlichem Grund, die christliche Moral als Urheber aller Zwänge. Die liebenswürdigeren Akzente der für sie gar nicht frohen Botschaft sind ihr entgangen.

Manchmal erinnert mich das gescheite, mit erstaunlich vielen, gut angebrachten Zitaten angereicherte Buch an die Kinderangewohnheit, die Umwelt mit möglichst schlimmen „bösen Worten“ zu schockieren. Für so was werden Kinder natürlich immer noch bestraft. Und die nette Leona Siebenschön wird man auch ausschimpfen, weil sie sich die trotzige Freiheit genommen hat, dem Vergnügen der Sexualität mit der Ablehnung des Zwanges zur Monogamie – das moralische Alibi zu nehmen.

Geübte Leser müßten allerdings bemerken, daß „Ehe zwischen Trieb und Trott“ nicht nur ein kesses journalistisches Bravourstück ist und übrigens keineswegs eine frivole Soziologie, wie der Untertitel neckisch verkündet, sondern das Buch eines braven, ehrlichen Mädchens, das mit verfilzten Vorurteilen aufräumt und mit verschämtem Idealismus für die menschliche Freiheit kämpft. Von der Grundtatsache, daß Liebe mit Besitzergreifung nichts zu tun hat, sondern mit Respekt, Freiwilligkeit und dem Mut, sich um des Partners willen auf Distanz zu halten – hat sie mehr begriffen als mancher von den Frommen, die Leona Siebenschön als Hexe denunzieren würden, wenn das noch gebräuchlich wäre.

Waltraut Schmitz-Bunse