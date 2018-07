Von Heinz Georg Wolf

Literárni Listy, die Zeitschrift des Tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes, die nach der sowjetischen Okkupation eingestellt wurde, erscheint wieder. Freilich unter neuem Namen. Sie heißt jetzt nur noch Listy: Aus den Literarischen Blättern wurden bloße Blätter, das LL im Kopf schrumpfte zu einem L zusammen.

Bevor am 7. November die Nummer 1. auf den Markt kam, wurde angekündigt, die im Prager Frühling politisch so engagierte Zeitschrift, in der die fortschrittlichsten Publizisten am härtesten mit der Vergangenheit abgerechnet und am konsequentesten die Zukunft des Sozialismus in der ČSSR dargestellt hatten, werde sich nicht, mehr mit Politik und Wirtschaft, sondern ausschließlich mit Literatur befassen.

Niemand hatte die Ankündigung derartiger Enthaltsamkeit ernst genommen. Zwischen den Zeilen, so erwartete man, würden die Publizisten ihre Meinungen zur politischen Lage nach der Okkupation darstellen, so wie sie es vor dem Januar 1968 unter dem Regime Novotnýs der Zensur zum Trotz immer wieder getan hatten – was schließlich im Herbst 1967 zum Verbot ihrer damals Literárni Noviny genannten Zeitschrift geführt hatte.

Doch die erste Nummer zeigt, daß die Mitarbeiter noch nicht bereit waren, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Jaroslav Seifert bekennt sich „Mit erhobener Stimme“ – so der Titel seines Artikels – leidenschaftlich zum humanitären und demokratischen Sozialismus, zum – wie Dubček es genannt hat – „Sozialismus mit einem menschlichen Antlitz“; er argumentiert gegen die Beschuldigungen der Warschauer-Pakt-Staaten, in der ČSSR sei eine von den Intellektuellen gesteuerte Konterrevolution durch die Okkupation verhindert worden, und teilt mit, wie er die Zukunft sieht: „Man versprach uns (nach der Okkupation)... daß niemand in unsere Angelegenheiten eingreifen werde. Es scheint uns aber, daß dieses Versprechen nicht ehrlich gemeint ist... Wir wollen und müssen reden. Wir haben das Recht, dies zu tun. Unsere Leser verlangen es. Wir wollen und können nicht lügen. Und sollten wir wählen müssen, werden wir uns lieber zum Schweigen entscheiden.“

Ebenfalls in Nummer 1 findet sich eine Umfrage unter tschechischen und slowakischen Publizisten und Dichtern zum Thema: „Wie stellen Sie sich Ihre künftige Arbeit vor?“ Ein halbes Hundert Antworten sind abgedruckt. Aus den meisten geht ein bitterer, illusionsloser Optimismus hervor:

„Ich kann wenig, darf nicht vieles, aber das meiste will ich... Das heißt, sich um das Unmögliche zu bemühen, Bäume fällen, ohne daß Späne fliegen. Anders als die, die statt der Bäume die Holzfäller fällen. Nochmals also das Unmögliche versuchen, in der Kunst wie im Leben, denn das eine ohne das andere verliert seinen Sinn.“ Ivan Kubícek