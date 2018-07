„Was können wir tun, um wieder ein bißchen beliebt zu werden – wenigstens bei unseren Freunden?“ fragte ich meinen Freund Friedrich.

„Magst du Leute, denen es viel besser geht als dir, und die du auch noch dauernd anpumpen mußt?“ fragte er zurück.

„Solche Leute kann ich auf den Tod nicht leiden.“

„Siehst du! So geht es uns. Wir sollten uns Frankreich zum Vorbild nehmen – dort weiß man, wie man so was macht.“

„Was macht man dort?“

„Weißt du noch, wie schlecht es um Frankreich stand, als es von Krisen nur so hin und hergeschüttelt wurde?“

„Dann kam de Gaulle.“