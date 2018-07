Gibt es wirklich eine „Affäre Bahr“? Dem Sonderbotschafter, 1960 bis 1967 Pressechef des Berliner Senats unter dem Regierenden Bürgermeister Willy Brandt (SPD), ist nachgesagt worden, er habe vor Jahren geheime Gespräche im SED-Zentralkomitee geführt. So meldete es vorige Woche der „Bayern-Kurier“ (Herausgeber; CSU-Vorsitzender und Bundesfinanzminister Strauß). Das Blatt knüpfte an Ulbrichts Behauptung an, die SPD habe der DDR „auf dem Wege der Verständigung über Teilfragen die Anerkennung“ zugesagt.

Der Korrespondent des „Bayern-Kuriers“, Vienlain, bezog sich bei dieser Meldung auf „westliches Geheimdienstmaterial“. Dann stieß die „Welt am Sonntag“ nach. Ihr Korrespondent Hoff berichtete, der Bundesnachrichtendienst (BND) verfüge über ein entsprechendes Tonband.

Die Bundesregierung ließ dementieren. Regierungssprecher Ahlers: Der BND habe derlei Tonbänder nicht und verfügt; auch nicht über entsprechende „Erkenntnisse“. Aber Hoff blieb dem SPD-Vorsitzenden Brandt gegenüber bei seiner Darstellung.

Der SPD-Sprecher Sommer forderte den Journalisten auf, öffentlich den Wahrheitsbeweis anzutreten. Sonst müsse der Bundeskanzler Stellung dazu nehmen, daß sich ein von einem Kabinettsmitglied herausgegebenes Blatt an einer „von Ostberlin gestarteten Lügen- und Verleumdungskampagne“ beteiligt.