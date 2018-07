Literatur ist eine Form des Lebens: eine Form seines Genusses, seiner Erkenntnis, seiner Überwindung. T. S. Eliot

Undenkbar

In Rom scheint man sich jetzt wesentlich stärker als noch vor zwei, drei Jahren für holländische Druck-Erzeugnisse zu interessieren. In der linkskatholischen Zeitschrift Concilium hatte der Professor für Kirchen- und Missionsrecht an der Universität Nijmegen, P. J. M. Huizing SJ, die Frage zu untersuchen gewagt, inwieweit die Unauflöslichkeit der Ehe als absolut zu betrachten sei – die gleiche Frage soll auch auf der nächsten Vollversammlung des holländischen Pastoralkonzils diskutiert werden. Huizing hatte seine Betrachtung als den „Versuch, die neue Situation auch einmal neu zu überdenken“ gesehen. Auf einer halben Seite antwortete jetzt der Osservatore Romano dem Holländer. Durch Vittorino Faggiola ließ dort das oberste Vatikanische Gericht darstellen, daß eine Revision der alten kirchlichen Lehre undenkbar sei. Die Äußerung hatte einen zweiten Anlaß: In der italienischen Öffentlichkeit wird ebenfalls die mögliche Ehescheidung lauter und lauter gefordert – Grund genug für die Kirche, die Weichen früh genug nach ihrer Vorstellung zu stellen.

Chinesisch

Die chinesische Kulturrevolution hat sich auch des Films angenommen. Das Pekinger Filminstitut hat eine Liste von 400 Filmen aufgestellt, die als „giftige Kräuter“ bezeichnet werden. Chinesische Filme werden nicht ausgenommen. Unter den russischen Filmen finden wir zum Beispiel: „Wenn die Kraniche ziehen“, nach Rosow, er verfechte bürgerlichen Pazifismus; „Weiße Nächte“, nach Dostojewskis Erzählung, er zeige einen Träumer, der wirklichkeitsfremd und kampfungeeignet sei – der Film spiele auf China an; „Die Hauptmannstochter“, nach Puschkins Novelle, er beschönige die Klasse der Aristokratie, er predige, daß Liebe über allem stehe. Der englische „Hamlet“-Film (Regie: Olivier) trete ein für persönliche Rache und diene Königen und Feldherren. Verglichen mit diesen Argumenten, scheint die Kritik, der Goethes „Faust“ in der DDR begegnete, doch noch harmlos zu sein.

Jugendgefährdend

Der Verband deutscher Bühnenschriftsteller und Komponisten hat für seinen bisherigen Vertreter bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften keinen Nachfolger benannt. Der Grund: Man hat niemanden finden können, dem die Beisitzertätigkeit sachlich und berufspolitisch wichtig genug erschienen wäre.