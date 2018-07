FÜR empfindsame Leute, die nicht davon überzeugt sind, die Zivilisation habe Furcht und Schrecken restlos beseitigen können; aber auch für diejenigen, die erst wieder lernen müssen, daß das Normale ohne das Grauen dahinter schwer denkbar ist –

„Die besten klassischen und modernen Gruselgeschichten“ von Poe bis Hemingway, herausgegeben und eingeleitet von Mary Hottinger, mit Zeichnungen von Paul Flora; Verlag, Zürich; 455 S.,

ES ENTHÄLT einundzwanzig erdichtete Geschichten, zum Beispiel von Charles Dickens, Edgar Allan Poe, Rudyard Kipling, R. L. Stevenson, Evelyn Waugh, Shirley Jackson, Richard Middleton, und den wahren Bericht von der Brigg Mary Celeste, die im Jahre 1872 zehn Tage ohne Mannschaft über den Atlantik gesegelt war; dazu Floras in feinen Gitternetzen undeutlich sichtbare Gespenster, unangenehm groß geratene Insekten, zierliche Anschauungen handfesten Entsetzens.

ES GEFÄLLT, denn es beweist: um das Bodenlose zu beschreiben, braucht es nicht die wenig dezenten, zähnefletschenden Ungeheuer des Horrorfilms; dafür genügt es, sich die Leute anzusehen, die unversehens in eine Sache hineinschliddern, von der man nur weiß, sie werde böse enden. Natürlich kommt da auch eine Seeschlange vor, eine sterbende sogar; ein Liebespaar wird von Vögeln umgebracht; die Geister von Ermordeten verändern den Luftzug in englischen Landhäusern, wie es sich gehört. Sie sind nicht eigentlich böse, sondern nur anders, und eben das jagt den mehr oder weniger beherzten Helden der Geschichte die Gänsehaut über den Rücken, öfter aber geht es einfach darum, daß aus diesen oder jenen und manchmal ziemlich unwichtigen Gründen in den Menschen etwas Seltsames sichtbar wird, das sie der Umwelt und die Umwelt ihnen fremd und undurchschaubar macht. Dabei wird das Irreale nicht nur den durchweg angelsächsischen Autoren, sondern auch dem deutschen Leser real und selbstverständlich und damit beängstigend. Hilke Schlaeger