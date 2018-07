Die Bundesregierung will die jüngsten NATO-Empfehlungen möglichst bald in die Tat umsetzen, die Qualität der Bundeswehr steigern und dafür in den nächsten vier Jahren 2,5 Milliarden Mark mehr ausgeben, als die mittelfristige Finanzplanung ursprünglich vorsah. Das verkündete Bundesverteidigungsminister Schröder in einer Regierungserklärung am vorigen Freitag vor dem Bundestag.

Die vermehrte sowjetische Bedrohung in Mitteleuropa und die politische Unberechenbarkeit Moskaus – so Schröder – zwängen die Allianzpartner dazu, ihre Verteidigungsanstrengungen gemeinsam zu verstärken und die Mängel in der Bündnisstruktur zu beheben. Dabei hänge das Ausmaß der amerikanischen Beteiligung vom Leistungswillen der europäischen NATO-Partner ab.

Die Bundesregierung werde die Kampfeinheiten der Bundeswehr auffüllen, ihre finanziellen Bedingungen, Ausbildung und Ausrüstung verbessern, ihre konventionelle Feuerkraft erhöhen – nicht aber den festen Personalbestand der Bundeswehr von 460 000 Mann überschreiten. Ein Weißbuch über die deutsche Verteidigungspolitik kündigte Schröder für den kommenden Januar an. Im einzelnen schlug der Minister vor:

1. Auffüllung: Längerdienende Soldaten, Teilnehmer an Wehr- und Mobilisierungsübungen werden künftig zusätzlich zum festen Personalbestand ausgewiesen, ein Überhang an Wehrpflichtigen soll den Rekrutenschwund im Laufe der Dienstzeit ausgleichen, die Quote der Reservisten wurde bereits erhöht.

2. Finanzielle Besserstellung: Die Entlassungsgelder für Wehrpflichtige werden verdoppelt, die Ausfallbezüge für übende Reservisten und die Verpflichtungsprämien für Soldaten auf Zeit werden erhöht. Die Unteroffiziere werden besser besoldet, qualifizierte Unterführer können es künftig auf einer militärfachlichen Laufbahn bis zum Hauptmann bringen.

3. Ausrüstung: Es werden angeschafft 88 Phantom-Aufklärer, 135 mittlere Heereshubschrauber, 220 Panzerhaubitzen, 66 Raketenwerfer, drei Batterien Hawk-Raketen, 2110 Zwillings-Flak-Geschütze, zwölf Küsten-U-Boote und vier Fregatten. 50 Starfighter werden nachgebaut.

Bundesaußenminister Brandt, der vor Schröder gesprochen hatte, steckte den politischen Rahmen ab: Die NATO habe nicht die Absicht, einen neuen Rüstungswettlauf einzuleiten. Die Bundesregierung sei weiterhin an einem Ausgleich mit der Sowjetunion und an einer Entspannung in Europa interessiert. Es gehöre nicht viel Weitblick dazu, einen neuen Dialog zwischen den Supermächten vorauszusehen. In diesen Gesprächen aber dürfe die deutsche Frage; nicht ausgeklammert werden.