Die Biographie Arnold Zweigs läßt weit mehr erkennen als den Weg eines Schriftstellers unseres Jahrhunderts, der oft gerühmt und verkannt, gefeiert und gehaßt und schließlich verklärt und verleumdet wurde. Denn sie ist auch die Geschichte eines Deutschen, eines Juden und eines Preußen, mehr noch, die Geschichte eines Mannes, in dessen Persönlichkeit Deutschtum, Judentum und Preußentum zu einer Einheit zusammengefunden haben, an der selbst die schrecklichsten Geschehnisse nicht viel zu ändern vermochten.

Wie es sich für einen Deutschen schickt, hat er stets mit seinem Deutschtum gehadert; aber er konnte es weder. abschütteln noch überwinden. Wie von einem Juden nicht anders zu erwarten, war auch er ein Außenseiter auf der Suche nach dem Gelobten Land; aber er mußte ein Heimatloser bleiben. Und wie alle Preußen von geistigem Format hat auch er das Preußentum kritisiert und angeklagt; aber insgeheim hat er es bis ans Ende seines Lebens bewundert und geliebt.

Das alles scheint auf eine dramatische Biographie hinzudeuten. Gewiß, in ihr fehlt es nicht an Spannungen und Konflikten, an rührenden Illusionen und bitteren Enttäuschungen, an spektakulären Erfolgen und totalen Mißerfolgen; er hat Kriege und Revolutionen erlebt; er wurde vertrieben und ging ins Land seiner Väter; und er kehrte zurück ins Land seiner Muttersprache. Dennoch mutet Zweigs Biographie auf eigentümliche Weise undramatisch an – vielleicht deshalb, weil nicht die Antinomie sein Wesen und Werk kennzeichnet, sondern – und das muß zunächst überraschen – die Harmonie, nicht innere Unrast und Zerrissenheit, sondern Reife und Souveränität, Gleichmut und Ausgeglichenheit.

Der Ursprung und das Geheimnis dieser Harmonie sind in jenem geistigen Fundament zu suchen, das er sich in seiner Jugend geschaffen und an dem er über ein halbes Jahrhundert festgehalten hat: Das Vertrauen der Juden zur ethischen Macht der Vernunft und ihren tiefverwurzelten Glauben an die Logik vermochte er zu verbinden mit dem Vertrauen der Preußen zur moralischen Wirkung der Ordnung und mit ihrem Glauben an die Idee der Pflichterfüllung.

Er begegnete der Umwelt mit der luziden Skepsis und dem offenbar unverbesserlichen Optimismus der Juden und zugleich mit der gradlinigen Einfachheit und der strengen Nüchternheit der Preußen. Das alttestamentarische Gesetz, diesseitig und rational verstanden, und der kategorische Imperativ – das waren seine Ausgangspositionen; der Staat als höchste Form der Einheit von Recht und Moral, von Geist und Tat – das war Zweigs Sehnsucht und Ziel und damit das zentrale Thema seines Werks.

So begann er seinen Weg als deutscher Idealist, preußischer Konservativer und jüdischer Traditionalist. Und als Soldat und brav zog er, inzwischen durch den Liebesroman „Novellen um Claudia“ bekannt geworden, in den Ersten Weltkrieg: Deutschland wollte er verteidigen. Nur daß ihm das Mißgeschick widerfahren war – und nicht zum letzten Mal in seinem Leben –, den Staat mit den Idealen zu verwechseln, die dieser zu vertreten vorgab.

Natürlich hat das Kriegserlebnis den Schriftsteller Arnold Zweig, wie viele seiner Generation, ernüchtert und verbittert, ohne indes auf seine Anschauungen entscheidend einzuwirken: Er kam nach Hause als Zionist, aber er hörte nicht auf, ein deutscher Patriot zu sein. Ein Pazifist war er geworden und doch ein preußischer Konservativer geblieben. In der Weimarer Republik galt er freilich als „fanatischer Nationaljude“ – aber vielleicht nur deshalb, weil er damals nicht müde wurde, die Sache eines jüdischen Staates auf biblischem Boden mit deutscher Gründlichkeit und preußischer Strenge zu verfechten. Wie wenig jedoch der Untergang des Kaiserreiches und auch die folgenden Geschehnisse seine Ideale verändern konnten, zeigt das Werk, dem Arnold Zweig seinen Weltruhm verdankt.