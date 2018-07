Die europäische Atomforschung droht endgültig ins Hintertreffen zu geraten. Die Mitgliedsländer der Euratom sind offensichtlich unfähig, sich auf ein gemeinsames Programm zu einigen. Sie verharren nach wie vor im nationalen Denken. Jeder sucht sich andere Partner und geht seine eigenen Wege.

Die Folgen stellen sich ein: Aus dem Euratom-Forschungszentrum in Italien drohen wertvolle Fachkräfte abzuwandern. Ihr Ziel sind die Vereinigten Staaten, denn: in Europa sehen sie kaum noch eine Chance für eine erfolgreiche Arbeit. Auch an den Instituten in der Bundesrepublik, Belgien und in den Niederlanden wächst die Unruhe unter den Atomforschern von Monat zu Monat.

Die Ursachen liegen klar auf der Hand. Neben dem Mangel an Koordinierung ist es vor allem das Fehlen eines neuen mehrjährigen Forschungsprogramms, das die Zukunft der europäischen Atomforschung gefährdet. Die Kenner der Lage sind sich darüber einig, daß Europa einen weiteren Aderlaß an hochqualifizierten Forschern kaum verkraften kann. Die Vertreter der nationalen Regierungen im Brüsseler Ministerrat konnten sich bisher immer noch einigen, wenn es darum ging, für die Erhaltung überholter landwirtschaftlicher Strukturen Milliardenbeträge aufzuwenden. Engstirnigkeit und nationaler Eigennutz verhindern bisher aber jede Einigung über ein zukunftträchtiges wissenschaftliches Forschungsprogramm. Armes Europa. mh