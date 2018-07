Ägypten ist wieder im Rennen. In dieser Wintersaison sind zum erstenmal die Felsentempel von Abu Simbel an ihrem neuen Standort in Oberägypten zu sehen, ebenso die Tempel von Kalabscha, Es-Sebua, Gerf Hussein, Deboid und Kertassi, die bei Assuan von Italienern im Auftrag der UNESCO wiederaufgebaut wurden. Der Tempel von Philae wird zusammen mit der Insel Bigge von Holländern eingedeicht, er wird später wieder auf trockenem Boden stehen, hen.

Der neue Stausee hat schon die sudanische Grenzstadt Wadi Haifa erreicht und wird noch in den nächsten vier bis fünf Jahren um 65 Meter steigen, bis die versetzten Felsentempel von Abu Simbel, die auf die Reisenden eine magische Anziehungskraft ausüben wie die Mona Lisa, wieder in alter Weise am Wasser stehen. Abu Simbel wird von Assuan aus mit Tragflügelbooten in Tagesausflügen erreicht. Besichtigungszeit bisher nur zweieinhalb Stunden. Ab Januar wird es möglich sein, in einem neuen Hotel neben den Tempeln zu übernachten. Charterflüge (wieder Neckermann) ab 800 Mark. 15 Tage Tauchen und Baden in Hurghada am Roten Meer ab 900 Mark. 15 Tage Oberägypten und Baden am Roten Meer ab 1200 Mark. Es werden auch zum erstenmal nach der Nahost-Krise wieder mehr IT-Reisen, besonders klassische Studienfahrten, angeboten.

Ägyptens Anstrengungen sind groß, die Touristen wieder anzuziehen, doch wird es noch dauern, bis der Rückschlag überwunden und der gute Ruf des klassischen Reiselandes wieder hergestellt ist. Das hängt nach wie vor von der politischen Entwicklung in Ägypten ab. Hotellerie und Gastronomie geben sich große Mühe, die Preise blieben fest (aber der Schwarzmarkthandel ist schwunghaft). Die Gäste, die von den ersten Reisen zurückkommen, preisen den Vorteil, daß die klassischen Besichtigungstätten noch nicht wieder so überlaufen sind. E. M.