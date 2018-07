Inhalt Seite 1 — Alles oder nichts Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von einem Klavierspieler, der, sagen wir, ein Nocturne von Chopin spielt, ließe sich mancherlei sagen. Zum Beispiel könnte da ein Musikkritiker auftreten und feststellen, daß der Klavierspieler das Nocturne zu zart, zu schnell, zu grob, zu romantisch, zu unromantisch, zu technisch, zu gefühlig spiele. Ein Peter Hamm könnte kommen oder die Berliner SDS-Gruppe „Kultur und Revolution“, sie würden, von dem affirmativen Charakter Chopins im allgemeinen und eines heutigen Klavierabends im besonderen sprechen; das Virtuosentum ließe sich dann als kulinarischer Ausdruck eines repressiven Kulturbetriebs deuten, in dem Kunst nur noch als Ware, als Konsumartikel auftrete; das Publikum könnte auf die fehlenden Arbeiter hin durchgezählt werden, auch diese-Rechnung, ginge mit einem triumphierenden. „Aha!“ auf.

Schließlich. könnte ein Physiker den Klavierabend in Schwingungen zerlegen, er könnte am manchmal, mitklirrenden Kronleuchter die Resonanz erklären. Ein Arzt könnte im Parkett sitzen, ein psychologisch geschulter, um den Zusammenhang zwischen Hustenreiz und Klavierspiel zu klären. McLuhan könnte das Klavier auf „heiß“ oder „kalt“ hin untersuchen; Pfarrer Paul könnte – des Menschen Drang zu allem Hohen, Guten, Schönen von Chopin auf Gott umzuleiten versuchen; Freudianer Jungk könnte mit einem schmerzlich wissenden Lächeln den Abend dem Unbehagen an der Kultur zuordnen, dem schmerzhaften Preis für die Zivilisation; vielleicht ließe sich auch das Klavier und der Drang, in die Tasten zu greifen, mit einer oralen oder analen Frühphase in Verbindung bringen –

dann, ja dann könnte immer noch Peter Handke auftreten und bemerken, der Abend habe dazu gedient, eine Unzahl totgeborener Sätze auf die Welt zu bringen. Und – beim heiligen Wittgenstein! – auch er hätte recht.

Wir also haben in der letzten Nummer der ZEIT eine Analyse des SDS zur Kunst als Ware der Bewußtseinsindustrie veröffentlicht – eine Analyse, die dazustehen schien wie Zement. Wird nun dieser Zement weich, da Dieter E. Zimmer sich die Aufhebung der kulturellen Entfremdung nicht recht vorzustellen vermag, da Peter Handke Sätze aus Zement überhaupt für unsinnig, wenn nicht unmenschlich hält?

Der SDS, jedenfalls seine Gruppe „Kultur und Revolution“, könnte nun sagen: seht das inszenierte oder besser: manipulierte Schauspiel, das die ZEIT mit uns veranstaltet hat! Erledigt sie da nicht, wie Marcuse es prophezeit hat, den einzig wahren Standpunkt durch die Relativierung, die sich Toleranz nennt.

Peter Handke könnte finden, daß seine Sätze, indem sie gedruckt werden, sich vom Leben zum Tode verwandeln. Oder auch: daß auch der, der sagt, er spiele nicht mit, indem er es sagt, zum Mitspieler wird.

Was damit gemeint ist? Daß jeder „Standpunkt“ Konsequenzen nach sich zieht, die nur der zu teilen vermag, der auch den Standpunkt selbst teilt. Wer den Kulturbetrieb daraufhin belauert, wie er sich denunziert, wird fortgesetzt auf solche Indizien stoßen, ob es sich um Peter Zadek handelt oder um Verlautbarungen der SDS-Gruppe „Kultur und Revolution“. Mehrere Detektive, die einen Tatort nach Indizien für verschiedene Verbrechen absuchen, finden auch verschiedenes: das Messer, den Lippenstift, die Banknotenpresse.