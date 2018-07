Von Rüdiger Altmann

Ist die Anerkennung der Deutschen Demokratischen Republik in der gegenwärtigen Situation eine Frage, über die man ernsthaft diskutieren kann? Das Buch

Peter Bender: „Zehn Gründe für die Anerkennung der DDR“; Fischer-Bücherei, Nr. 951 1968; 139 Seiten; 2,80 DM

ist im September 1968, nach der Okkupation der Tschechoslowakei, erschienen, also sicherlich sehr unzeitgemäß. Doch wenn man das dem Autor auch nicht vorwerfen kann, so müssen die Gründe, die er für die Anerkennung anführt, unter der Perspektive dieser letzten Erfahrungen gesehen werden. Bender ist der Auffassung, die Anerkennung der Deutschen Demokratischen Republik hätte längst vollzogen werden müssen. Hätte das wirklich, so muß man Bender fragen, die Entwicklung der Prager Krise oder wenigstens das Verhalten der Deutschen Demokratischen Republik in dieser Krise irgendwie beeinflußt? Mit Sicherheit kann man sagen, daß diplomatische Beziehungen zwischen Ostberlin. und Bonn den Ablauf der Krise nicht zum Besseren gewendet, vielleicht sogar verschärft hätten.

Der letzte der zehn Gründe, die Bender für seine These anführt, heißt: „Die Teilung Europas kann nur überwunden werden, wenn die Deutsche Demokratische Republik als gleichberechtigter Staat an dem Annäherungsprozeß zwischen West- und Osteuropäern teilnimmt.“ Dieser letzte Grund ist mit Sicherheit falsch. Man müßte etwa folgendermaßen umformulieren: Die Teilung Europas kann nur überwunden werden, wenn die Deutsche Demokratische Republik an einem Annäherungsprozeß zwischen West- und Osteuropäern teilnehmen will.

Aber will sie das? Bender scheint es vorauszusetzen. Er hält eine solche Bereitschaft jedenfalls für eine wahrscheinliche Konsequenz der Anerkennung. Und in dieser Annahme steckt die Schwäche des ganzen Buches. Es analysiert nicht die Politik Ostberlins, sondern begnügt sich mit der Feststellung, daß das Regime Ulbricht an der Anerkennung durch Bonn außerordentlich interessiert sei. Dies ist gewiß richtig. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik würde die immer noch sehr weitgehende internationale Isolierung des zweiten deutschen Staates beseitigen. Sie würde, auch darin ist Bender zuzustimmen, sein Gewicht im Ostblock verstärken. „Die Anerkennung würde die Außenpolitik Ostberlins entlasten und der Deutschen Demokratischen Republik eine eigenständige Entwicklung innerhalb des sowjetischen Einflußbereichs erleichtern oder sogar erst ermöglichen“ (siebter Grund). Aber so richtig – und zugleich banal – eine solche Feststellung ist, ergibt sie ein Motiv für die Anerkennung der Deutschen Demokratischen Republik? Natürlich nicht.

Es wäre allerdings nicht fair, wollte man diesen oder andere Gründe Benders für die Anerkennung isoliert untersuchen. Seine zehn Gründe für die Anerkennung bilden letztlich nur eine einzige These. Insofern wäre es besser gewesen, er hätte statt dessen zehn Kapitelüberschriften gewählt. Er würde es dann seinen Gegnern sehr viel schwerer machen, seine Begründung beiseitezuschieben – eine Begründung, die sich übrigens sehr einfach zusammenfassen läßt: