Von Ernst Weisenfeld

Paris, im Dezember

Unter den Sparmaßnahmen, die Frankreichs Regierung zur Stützung des Franc beschließen mußte, sind die Kürzungen am Verteidigungshaushalt besonders aufschlußreich. Zum erstenmal sind am Atomwaffenprogramm sichtbare Abstriche gemacht worden. Eine Militärdebatte im Senat gab schon Aufschluß darüber, welche Tragweite man den neuen Einsparungen zumessen muß – und welche nicht.

Daraus ergibt sich, daß die Atomstreitmacht nach dem langfristigen Militärprogramm für die Jahre 1965 bis 1970 noch ohne große Verzögerungen weiter aufgebaut werden kann. Die Verzögerungen werden sich auf sechs Monate bis ein Jahr erstrecken. Das bedeutet: an Trägerraketen gebundene Atomwaffen, welche die sechzig Mirage-Jagdbomber ablösen, sollen nicht 1971, sondern erst 1972 in Dienst gestellt werden. Die Mirage-Jäger bleiben also noch länger Frankreichs einzige Abschreckungswaffe. Paris tröstet sich damit, daß diese Maschinen wegen ihrer Tiefflugeigenschaften im Sechstagefeldzug Israels erfolgreich die (sowjetischen) Radaranlagen Ägyptens „unterflogen“ haben.

Diese Verzögerungen waren freilich schon vor der jüngsten Haushaltskürzung bekannt. Die neue Einsparung von 400 Millionen Franken trifft, so hat Armeeminister Messmer versichert, keine der Kernwaffen, die im laufenden Fünfjahresplan der Verteidigung vorgesehen waren. Sowohl die landgebundenen Mittelstreckenraketen wie die französische Version der „Polaris“ haben ihre Versuchsreihen hinter sich. Der erste Abschuß einer Mittelstreckenrakete von einer schwimmenden Basis aus, der Mitte November stattfand, soll nicht voll befriedigend verlaufen sein. Die Resultate bei den landgebundenen Mittelstreckenraketen im Sommer waren besser.

Für die französische Atomwaffentechnik aber ist das Jahr 1968 im ganzen erfolgreich gewesen. Die Techniker haben manche Verzögerung eingeholt. Doch die Regierung mußte auch die Anfälligkeit ihrer Programme konstatieren. Niemand spricht mehr davon, daß im nächsten Jahr die Entscheidung über den Bau einer interkontinentalen Rakete getroffen werde; ursprünglich sollte diese Entscheidung 1968 fallen. Die Schwierigkeiten für die Atomstreitmacht beginnen erst. Sie ergeben sich einmal aus der Entwicklung der thermonuklearen Waffen, und sie liegen zum anderen in dem Problem, wie das System abgestufter Abschreckung weiterentwickelt werden kann. Erst jetzt zeichnen sich die Lasten ab, die ein mit begrenzten finanziellen Mitteln ausgerüsteter Staat auf sich nimmt, wenn er eine Atomstreitmacht aufbaut.

Der Verzicht auf die Sprengversuche, die 1969 im Pazifischen Ozean stattfinden sollten, ist dabei noch von geringer Bedeutung. Die Regierung spart dadurch 220 Millionen Franc. Die weiteren 180 Millionen, die noch am Militärhaushalt gekürzt werden und zum großen Teil auf atomare Projekte entfallen, wirken sich schon stärker aus. Die Sprengversuche im nächsten Jahr sollten der Miniaturisierung der Wasserstoffbombe gelten. Daraus wird nun nichts werden.