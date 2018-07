Inhalt Seite 1 — Aufhaltsamer Aufstieg des Alexander Cäsar S. Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Eckart Kroneberg

Es war einmal ein Mann, der wünschte sich von Herzen einen Sohn. Je länger er aber warten mußte, desto größer wurden die Wünsche, die er mit dem Stammhalter verband, und als ihm dieser endlich geschenkt wurde, da gab er ihm die Namen zweier großer Männer der Geschichte: Alexander und Cäsar. Das war eine große Verpflichtung für den so Benannten.

Man kann die Geschichte aber auch so anfangen: Wenn über einen Mann, der heute noch lebt, ein vierteiliger Fernsehfilm gedreht wird; wenn dieser Mann vom Autor beschrieben wird als „sensitiver Paranoiker mit zyklischen Depressionen“, der von der krankhaften Furcht besessen sei, die Menschen könnten ihn persönlich hassen; wenn Filmheld und Filmautoren in zwei einander feindlich gesinnten Ländern leben; wenn endlich der Film eine Art Vernichtungsurteil über jenen Mann ist:’dann wird man füglich annehmen dürfen, daß es sich um eine wichtige und gefährliche Persönlichkeit handeln muß.

Genug der Andeutungen. Die Filmproduzenten sitzen in Ostberlin, und ihr Mann heißt Alexander Cäsar Springer. Ihr Bildschirmprodukt wurde, nach einer Kostprobe im Frühjahr, in drei ersten Folgen am Wochenende ausgestrahlt.

Folgen wir der erzählten Geschichte, so geraten wir in eine wüste Hintertreppenhandlung: Alexander Cäsar wollte eigentlich Sänger werden, aber der Vater hatte andere Pläne. Die journalistische Laufbahn erbrachte dem jungen Mann kaum mittelmäßige Erfolge – aber dafür lernte unser Held einige für ihn wichtige Leute kennen: zum Beispiel den in SS-Uniform gekleideten Sohn des Hamburger Industriellen Alsen; Horst-Herbert nahm den unbedarften Journalisten mit sich in sein Hotelzimmer und sagte zu ihm: „Alexander Cäsar!“ Der aber war schon ein bißchen betrunken, fühlte sich überhaupt nicht cäsarisch und bat mit schwankender Stimme: „Nennen Sie mich Axel!“

Raffen wir dieses verzwickte Epos auf Telegrammformat: Bis 1945 zog Axel Cäsar Springer bescheidenen Nutzen aus der Freundschaft mit jenem Horst-Herbert, fand über den gleichen Kanal Förderung durch SS-General Lorenz und lernte überhaupt ziemlich viele Leute kennen. Der eigentliche Aufstieg begann aber erst nach 1945: Da waren die Nazis nicht mehr erwünscht, da saßen einige von ihnen im Nürnberger Gefängnis, andere waren tot, einige ins Ausland geflohen. Aber ein Teil der SS-Elite war einfach untergetaucht. Ja, und untergetaucht war auch das Zwanzig-Milliarden-Vermögen der SS, niemand wollte wissen, wohin.

Da war der Herr Springer noch ein unbedeutender Kleinverleger, der erniedrigende Dolmetscherdienste zu leisten hatte für Engländer und der bei dieser Gelegenheit aus Gründen der Opportunität den SS-General Lorenz denunzierte, seinen früheren Förderer und späteren Schwiegervater. Aber er lernte, wie das Leben eben so spielt, einen gewissen Herrn Voß kennen, Karl Andreas Voß, der war auch ein „Überlebensträger“, ein wichtiger noch dazu, denn er verwaltete den ins Ausland transferierten SS-Schatz. Dieser joviale Herr witterte in Herrn Springer den richtigen Mann, die Idee vom Überleben des Nationalsozialismus in die Tat umzusetzen mit den Mitteln der Presse. Denn Herr Springer war zu jung und zu unbedeutend, um sich, aus Sicht der Besatzungsmächte, im Dritten Reich bereits schuldig gemacht zu haben. Außerdem schien er ebenso ehrgeizig wie lenkbar zu sein. Da gab es also plötzlich Geld für Herrn Springer, sehr viel Geld. Da gab es schnell die Hör zu, und Redakteur Rhein erfand nicht nur den Redaktionsigel „Mecki“, er machte seinen Verleger, den Herrn Springer, auch mit Hans Zehrer bekannt, der, männerbündisch geprägt, in seinem oder vielmehr Herrn von Schröders oder vielmehr Herrn von Krupps Haus auf Sylt gleichfalls das lenkbare Genie im Herrn Springer erkannte und es nun mit Ideen füllte.