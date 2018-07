Inhalt Seite 1 — Aus dem Nasenloch gepfiffen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dienstag, 26. November: „Die Söhne“; Fernsehspiel von Günter Herburger

Nicht so war das gemeint: Laßt die Finger von der Bierflasche, ihr Deutschen! Sondern so: Sie trinken schon wieder Bier und kommen auf dumme Gedanken. Denn was Günter Herburger unter die Leute bringen wollte, war die Botschaft, die da lautet: Paßt auf, sonst geht es wieder los! Darum schrieb er ein Fernsehspiel, in dem es fast schon wieder losgeht: in Wangen im Allgäu.

Eines dieser So-ist-es-Fernsehspiele also, in denen es auf dem Schirm sein soll, wie es vor den Schirmen sein soll: Den Söhnen geht es gut. Wieder zu gut? Aber, aber es füllt sie nichts aus. Wangen im Allgäu hat seinen Söhnen nur das Nachtleben von München zu bieten. Darum lassen sie die Korken knallen und kommen auf dumme Gedanken. Ein dummer Gedanke: Sie trinken ein paar Flaschen Bier zuviel. Noch ein dummer Gedanke: Sie quälen einen homosexuellen Sohn ein bißchen; ja, ja! Es kann nicht verkehrt sein, mit dem grünen Wimpel zu winken.

Großaufnahmen: etwas auf einer Gabel; ein Fett-Tropfen an einer Unterlippe; ein Nasenloch; eine Mundhöhleninnenansicht mit Fleischresten. Schon in einem früheren Gedicht war Günter Herburger auf das Eigelb im Mundwinkel zu sprechen gekommen, das da, wem zur Warnung eigentlich, so klebt, wenn gefrühstückt wird in Deutschland.

Dialoge: haha, hoho; Mensch; ubs. Dazu: Schmatzen, Prusten, Gurgeln, Schenkelschlagen; mal wurde was abgewischt.

Das war natürlich gut gemeint: den Leuten mittels Mattscheibe den Spiegel vorhalten, ihn vorher ein bißchen bekleckern, damit alles so ist, wie es ist, damit nicht kommt, was war.

Eine Sitar spielte dazu, wahrscheinlich eine Weise aus einer besseren Welt, auch gaukelten Blätter im Vordergrund was vor: Das und das Mädchen, das traurig guckte, sich zierte und nicht wußte, was los ist, war die Kunst dazu.