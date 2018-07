Von Horst Krüger

In Frankfurt hört man jetzt soviel. Es wimmelt von Gerüchten, Ideen, Plänen – es soll ja alles anders werden. In Frankfurt war es fast wie bei einer Hausexplosion: In dem Augenblick, als das Gas zündete, hörte man nur einen harten, kurzen Knall; dann trat Ruhe ein. Schweigen der Erstarrung, Totstellreflexe bei allen Beteiligten. Die ersten Podien nach der Suhrkamp-Revolte waren ganz still. Alle, nicht nur die persönlich Betroffenen, bissen die Zähne zusammen, preßten die Lippen aufeinander. Reißverschlußminder, zugezogen. Alle sagten: kein Kommentar.

Aber nun lockert es sich langsam. Die Leute vom Fach finden die Sprache wieder. Nun sprudelt es schon: Lektorenideen, Revolutionsideen, köstlich und reich; es soll ja alles anders werden, hört man jetzt in Frankfurt. Literatur ist ohnehin vorbei, hört man, Kunst ist merde, und Literaturkritik auch ein alter Zopf, der abgeschnitten gehört. Überall stehen schon die Friseure bereit. Kulturrevolution in Deutschland: es ist alles – passé, weil alles doch bürgerlich ist, was wir schreiben. Merkt jetzt mancher deutsche Michel. Gesellschaftliche Relevanz wird nun ganz groß geschrieben. Ein alter Hut und doch eine neue Wunderwaffe, griffig und spitz.

Autoren sollen aufhören mit dieser törichten bürgerlichen Heimstrickerei, dieser Wortklauber rei, die man früher Schreiben nannte. Es wird ja doch alles nur spätbürgerlich. Plakate entwerfen, Hauswände betexten, Wandzeitungen kleben – darüber könnte man reden. Es sind auch noch einige U-Bahn-Schächte zu vergeben – für deutsche Autoren im Spätkapitalismus. Wer ein richtiges Romanmanuskript abliefert, macht sich auf jeden Fall der Konterrevolution schuldig. Denn Literatur ist Verrat an unserer linken frommen Jugend. Kunst ist merde. Mich erinnert das sehr an Kierkegaard und seine Kirche. Protestantisches ist hier zu spüren in neuesten Kursbüchern: Ihr seid tot, ihr Ungläubigen, ihr armen Dichterseelen – ihr merkt es nur nicht. Nun gut; das mag so sein.

Also: Gerüchte, Ideen, Phantasmagorien der Freiheit; jetzt kommt sehr vieles hoch. Eine Idee, die hartnäckig im Raum Frankfurt steht, heißt Mitbestimmung. Nein, nicht die, die die Gewerkschaften fordern; die steht auch im Rhein-Main-Raum, mit Recht. Es wird jetzt von der Mitbestimmung für Autoren gesprochen. Ist die Zeit auch noch nicht reif, Springer, Suhrkamp, Rowohlt zu enteignen, so sollten die Schriftsteller jetzt wenigstens mitmischen im Verlagsprogramm. Man soll sich doch nicht länger so manipulieren lassen. Soziale Rechte gilt es wahrzunehmen; man verwirkt sie sonst.

Der Vorschlag, das räume ich ein, bringt mich in eine fatale Lage: Wie könnte denn unsereiner dagegen sein? Unsereiner, das versteht sich, tritt überall, wo sich die Gelegenheit bietet, dafür ein, daß die Arbeiter, die Schüler, die Studenten kräftig mitbestimmen sollen. Darüber ist – eigentlich kein Wort zu verlieren. In Sachen Betriebsdemokratie ist Deutschland ein finsteres, unterentwickeltes Land. Die einen sollen parieren, die anderen werden die Sahne abschöpfen; das soll nicht sein. Also: Mitbestimmung tut not.

Und nun kommt das, wie man so sagt, auf einen selber zu. Jetzt betrifft es nicht mehr den Arbeiter bei Opel. Es wird konkret – für mich. Jetzt, sagen unsere Kulturrevolutionäre, sollen auch die Autoren mitbestimmen, was ihre Verlage machen. Gesellschaftliche Kontrolle nennt man das. Ein hoher und nobler Gedanke, sehr ehrenwert, wie mir scheint, und würdig, bedacht zu werden – warum erfüllt er mich dennoch mit kaltem Grausen? Ich bin doch auch im Prinzip dafür, den Mächtigen kräftig auf die Finger zu klopfen, ich habe nur eine so schamlose und schreckliche Phantasie, in diesem, meinem Fall. Ich sehe, was da auf mich zukommt: ein schöner Brocken Handelsware. Unsereiner, der es mit Mühe gerade gelernt hat, eine Aktiengesellschaft, von einer Kommanditgesellschaft zu unterscheiden, der die Geheimnisse der Mehrwertsteuer noch immer nicht voll erfassen konnte, wird sich nun umstellen müssen. Da ich jetzt mitbestimmen werde, was mein Verleger im nächsten Herbst auf der Buchmesse vorlegen darf, kommt eine ganz schöne Portion Arbeit auf mich zu. Das Buch als Handelsware will nun bedacht sein. Ich Mitbestimmer werde mich um vieles zu kümmern haben.