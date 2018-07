Inhalt Seite 1 — Balance auf dem Balkan Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jaice, im Dezember

Angeblich wegen Nebels mußte eine chinesische Düsenmaschine am 28. November ihren Flug nach Albanien unterbrechen und auf dem Flughafen von Bukarest zwischenlanden. Zu dieser Stunde hatte Sowjetmarschall Jakubowski in der rumänischen Hauptstadt die höchsten Militärs des Warschauer Pakts um sich versammelt und bekniete die widerspenstigen Rumänen, gemeinsamen Manövern wenigstens für das nächste Jahr zuzustimmen. Der rumänische Generalstabschef Gheorghe aber verließ den Konferenztisch und eilte zum Flugplatz, um den „zufällig“ angekommenen Generalstabschef der chinesischen Volksarmee, Huang Yung-seng, an ein bereitgestelltes kaltes Büfett zu führen. Die chinesische Nachrichtenagentur beschrieb dieses Treffen der Generale, zu denen auch die Vizebefehlshaber von Luftwaffe und Marine beider Länder gehörten, später als „herzlich und freundschaftlich“ ...

Mit dieser Rückenstärkung betrat der rumänische Parteichef Ceausescu am nächsten Morgen das Rednerpult der großen Nationalversammlung in Bukarest. Nach vielen Wochen vorsichtigen, fast ängstlichen Schweigens demonstrierte er sein wiedergewonnenes Selbstbewußtsein fast so heftig wie in den ersten Tagen nach dem 21. August. Während Marschall Jakubowski einige Straßen weiter am kargen Schlußkommuniqué seiner Bukarester Stabskonferenz feilte, verkündete Ceausescu:

1. „Die These, die man in letzter Zeit glaubwürdig zu machen versuchte, wonach die gemeinsame Verteidigung der sozialistischen Länder die Begrenzung oder den Verzicht auf die Souveränität eines Mitgliedstaates des Warschauer Vertrages voraussetzt, kann in keiner Form akzeptiert werden.“

2. „Wir können keinesfalls mit Vorschlägen einverstanden sein, die eine Integration der Mitgliedstaaten des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (Comecon) und die Ausstattung dieser Organisation mit überstaatlichen Befugnissen unterstützen.“

3. „Jede Überschätzung oder Übertreibung der dem Imperialismus innewohnenden Kraft kann nur zu Panik, zu Mißtrauen in das Potential der antiimperialistischen Front führen ... Jede oberflächliche, simplifizierende, einseitige oder pragmatische Behandlung internationaler Fragen kann zu Fehlern in der Außenpolitik, zu Aktionen führen, die dem eigenen Volk und dem Weltfrieden schaden.“

4. „Die Art, wie jede Partei ihre politische Linie, ihre revolutionäre Strategie und Taktik festlegt, kann kein Gegenstand des Disputs sein ... Die Verletzung der Grundnormen zwischenparteilicher Beziehungen bildet eine wichtige Ursache der Unstimmigkeiten in der kommunistischen Bewegung.“