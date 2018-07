Inhalt Seite 1 — Berijas Schatten taucht wieder auf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Botho Kirsch

Moskau, im Dezember

Es gab keine Debatten im Obersten Sowjet, keine gelenkten Leserbrief-Diskussionen in der Presse und keine ideologischen Scharmützel, wie sie sonst wichtigen Partei- und Regierungsbeschlüssen in der Sowjetunion voraufzugehen pflegen. Die Nachricht von der Umbenennung des Ministeriums zum Schutz der öffentlichen Ordnung in Ministerium des Innern oder MWD traf daher die meisten Sowjetbürger ganz und gar überraschend.

Für Millionen ehemaliger Insassen von Stalins Zwangsarbeitslagern verbinden sich mit diesen drei Buchstaben düstere Erinnerungen. Und sie mögen sich fragen, ob mit dem Namen auch die Sache wiederkehrt, für die das Symbol MWD steht: Rechtlosigkeit und Willkür, Terror und Zwangsherrschaft.

Letzer Chef des MWD war Lawrentij Berija. Er endete im Dezember 1953 – wie fast alle seine Vorgänger – als Volksfeind unter den Schüssen eines Exekutionskommandos. Chruschtschow hat dem alten MWD 1960 dann endgültig den Garaus gemacht. Als „Ministerium zum Schutz der öffentlichen Ordnung“ lebte es noch zwei Jahre fort, bis seine Kompetenzen schließlich unter die fünfzehn Unionsrepubliken aufgeteilt wurden. Gleichzeitig wurden Stärke und Befugnisse der uniformierten Polizei, der Miliz, die vordem dem MWD unterstellt war, drastisch beschnitten. Nicht mehr Polizei und Staatsanwaltschaft, sondern die Gerichte sollten über Schuld oder Unschuld eines Menschen befinden. Zwar lehnte es der Oberste Sowjet ab, das rechtsstaatliche Prinzip der Unschuldsvermutung in das neue sowjetische Strafgesetzbuch aufzunehmen. Aber hohe Sowjetjuristen konnten öffentlich für die Unabhängigkeit der Gerichte streiten und eine polizeistaatliche Praxis anprangern, die Gerichte als verlängerten Arm der Polizei zu betrachten. Sowjetpolizisten mußten sich in der Presse wegen ihres „groben und unkultivierten Tons“ tadeln und daran erinnern lassen, daß die Bevölkerung auf jeden polizeilichen Machtmißbrauch empfindlich reagiert.

All das änderte sich nach Chruschtschows Abgang von der Kremlbühne. Die konservativen Kritiker der Justizreform Chruschtschows nahmen die liberale Spruchpraxis der Gerichte unter die Lupe. Ein Vorwand war schnell gefunden. Wie in den meisten Industriestaaten des Westens, so stieg auch in der Sowjetunion zu Beginn der sechziger Jahre die Jugendkriminalität besorgniserregend an. Chruschtschow reagierte auf diesen sogenannten „Hooliganismus“ mit Gesetzen, die mehr auf erzieherische Einwirkung durch das Kollektiv als auf staatlichen Zwang gegründet waren. Polizei und Gerichte zogen mit: Zwischen 1960 und 1964 wurde in der Sowjetunion weniger verhaftet, milder geurteilt und mehr auf Bewährung freigelassen als jemals zuvor in der Geschichte des Sowjetstaates.

Die Folge solch richterlicher Milde war – so behaupten wenigstens Chruschtschows Gegner – ein weiteres Anwachsen der Jugendkriminalität, des Alkoholismus und ein bedenkliches Nachlassen der Arbeitsdisziplin. Am 26. Juli 1966 holten die Konservativen zum Gegenschlag aus: Die von Chruschtschow durchgesetzte Dezentralisierung der Polizei- und Innenbehörde wurde rückgängig gemacht. In Moskau entstand ein neues Super-Polizeiministerium zum „Schutz der öffentlichen Ordnung“. An seine Spitze trat mit Generaloberst Nikolai Schtscholokow ein enger Vertrauter des Parteichefs Leonid Breschnjew.