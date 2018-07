Inhalt Seite 1 — Berlin – eine Reise wert? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theo Sommer

Nach Berlin oder anderswohin? Lange läßt sich die Entscheidung nicht mehr hinauszögern, wo Anfang nächsten Jahres der neue Bundespräsident gewählt werden soll. Es naht der Zeitpunkt, an dem die Verantwortlichen in Bonn – der formal dazu befugte Bundestagspräsident, vor allem aber die dem Gewicht der Sache nach primär zuständigen Führer der Regierungskoalition – sich entschließen müssen: hü oder hott.

Bisher gehen die Meinungen in der Bundeshauptstadt noch auseinander, zwischen den Parteien, innerhalb der Parteien, selbst in der Brust einzelner Politiker, die sich mit dem Problem herumschlagen (Herbert Wehner war vor vier Wochen gegen Berlin, heute ist er anscheinend dafür, bei Scheel liegt es genau umgekehrt). Ein Wunder ist das nicht, denn jede denkbare Entscheidung birgt unübersehbare Risiken.

Fallen die Würfel gegen Berlin, wo ja schon drei der bisher vier Bundespräsidentenwahlen stattgefunden haben, so kann dies in der Tat den Osten veranlassen, das Zugeständnis einzustreichen und ungerührt weitere Verzichtleistungen zu fordern; der Status quo würde so allmählich zum Status quo minus zernagt. Fallen die Würfel jedoch für die alte Reichshauptstadt, so mag das eine krisenhafte Konfrontation zwischen Ost und West auslösen; die Mutprobe könnte unversehens umschlagen in eine Kraftprobe mit gleichfalls status-minderndem Ausgang.

Wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus? Es bleibt uns nichts anderes, als nüchtern zu prüfen, welches das geringere Übel wäre und wo die größeren Risiken liegen.

Zunächst einmal ist zu sagen, daß die Präsenz des Bundes in Westberlin kein Wert an sich ist. Die "Vielzahl der Bundespräsenzen", von der der Regierende Bürgermeister Klaus Schütz spricht, ist nur eine Ausdrucksform der Lebensfähigkeit Berlins. Diese Lebensfähigkeit muß für die Bonner Politik oberster Richtpunkt sein. Sie wird verbürgt durch die gewachsenen wirtschaftlichen, finanziellen und rechtlichen Bindungen Berlins zum Bund; hierin liegt die Kern-Substanz der westdeutschen Präsenz – unbestritten sogar von den Sowjets. In eine mindere Kategorie gehört demgegenüber das, was man die "ostentative Präsenz" des Bundes in Berlin nennen könnte, die politische Schaustellerei mit Sitzungswochen des Parlaments oder mit der Bundesversammlung – von den Westalliierten geduldet, ihrer Rechtsauffassung vom Status Berlins jedoch im Grunde zuwiderlaufend und dem Osten stets von neuem ein Stein des Anstoßes.

Diese ostentative Präsenz von Bundesorganen ist in Westberlin gewiß volkstümlich. Wird auf ihre Ausübung verzichtet, so regt sich bei den zweieinhalb Millionen freien Berlinern jedesmal die Furcht, sie könnten im Stich gelassen werden. Nicht anders wäre es wohl, wenn die Bundesversammlung nicht an der Spree zusammenträte. Psychologisch verheerender, nervlich verzehrender als das Fernbleiben des Wahlgremiums müßte jedoch das Ausbleiben angemessener westlicher Reaktionen auf östliche Krisen-Züge wirken. In diesem Falle würde die Demonstration der Bundespräsenz zu einer Beeinträchtigung der Lebensfähigkeit führen.