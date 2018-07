Hannover

Der Vorsitzende der Disziplinarstrafkammer des Verwaltungsgerichts Hannover gebrauchte ausdrücklich das Wort „Rehabilitierung“. Die massiven Vorwürfe gegen den 54jährigen Oberregierungsrat Hans Beske, aufgestellt von der Spitzenbürokratie des niedersächsischen Vertriebenenministeriums, wurden in der mündlichen Urteilsbegründung ad absurdum geführt. „Es hielt einer ernsthaften Prüfung nicht stand“, so dozierte der Vorsitzende, daß Hans Beske unerlaubte Ostkontakte gepflegt hätte.

Vor drei Jahren mußte der Oberregierungsrat seinen Stuhl im Vertriebenenministerium räumen und durfte sein gesamtdeutsches Referat nicht weiterführen. Er war plötzlich der SPD-Ministerin Meyer-Sevenich suspekt geworden; sie witterte in ihm einen heimlichen Außenminister, der die Versöhnung, den Ausgleich mit den östlichen Nachbarn suchte. In der Tat, Hans Beske praktizierte, was sein Parteifreund Willy Brandt wenig später als Bonner Chef der auswärtigen Politik zum Regierungsprogramm erhob: eine neue Ostpolitik. Aber den Vertriebenenverbänden war der agile Beamte in Hannover, einst selbst BHE-Mann, ein Dorn im Auge. Für sie war bereits ein Gespräch mit dem polnischen Bischof Kominek Landesverrat.

Das Disziplinargericht hat dem Vertriebenenministerium, das die Anschuldigungsschrift zusammengestellt hat, eine bittere Lektion erteilt. Von den 49 Punkten, in denen der Beamte Beske gefehlt haben soll, sind lediglich sieben übriggeblieben. Und das sind solche – wie ein hoher Ministerialbeamter aus Hannover versichert die jedem Beamten nachgewiesen werden können, prüfte man seine Arbeit mit der Lupe nach: dort ein fehlender Aktenvermerk, hier eine ungenaue Fahrgeldabrechnung; wobei das Gericht expressis verbis feststellte, daß Beske sich nicht bereichert habe, er habe lediglich den Abrechnungsbescheid nicht den Vorschriften gemäß ausgefüllt.

Alles in allem: Die Kosten des Verfahrens trägt zu sechs Siebtel der Staat, den Rest und 1000 Mark Geldstrafe Beske – praktisch eine „Hausstrafe“, die Beskes direkter Disziplinarvorgesetzter selbst hätte verhängen können, ohne die Arbeit und die Schaffenskraft seines Untergebenen zu zerstören und drei Jahre lang ein Verfahren in der Schwebe zu halten.

Die Schuldigen und Blamierten in der Affäre Beske sitzen ohne Zweifel, das Urteil läßt es erkennen, im niedersächsischen Vertriebenenministerium. Sie hatten die Degradierung Beskes zum Regierungsrat gefordert. Jetzt werden sie nicht umhin kommen, ihn zum Regierungsdirektor zu befördern. H. v. K.