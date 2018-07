Inhalt Seite 1 — Brecht verpopt Seite 2 Auf einer Seite lesen

LEBEN DES GALILEI

Von Bertolt Brecht

Bremen, Theater am Goetheplatz

Daß man die Brechtschen Stücke nicht immer so aufführen mag, wie es beim Berliner Ensemble der Brauch ist, haben westliche Bühnen längst zu erkennen gegeben. Im „Theater Bremen“, wo das Experiment zu Hause ist, folgte auf eine authentische Brecht-Inszenierung, die vor Jahren der Meisterschüler Peter Palitzsch ausarbeitete, jetzt der Versuch des Gegenteils.

Hans Neuenfels ist reichlich halb so alt wie Palitzsch und näherte sich Brecht über dessen Frühwerk „Baal“. Das geschah mit so viel Temperament, daß „Brecht als Twen“ in der Neuenfels-Inszenierung des Hamburger „Theaters im Zimmer“ zu Gastspielen nach Paris und Mailand geholt wurde. Da Neuenfels, heute Oberspielleiter in Heidelberg, oft stupende Einfälle hat, aber weder ein Scharlatan noch ein Gag-man ist, darf man ihn streng rezensieren.

Seine Bremer „Galilei“-Aufführung dauert ungefähr halb so lange wie die unvergleichliche Inszenierung, die ich von Giorgio Strehler im Mailänder Piccolo Teatro gesehen habe. Auch am den Verfremdungseffekt, den Erich Engel in seiner Inszenierung für das Berliner Ensemble noch sehr ernst nahm, kümmert sich Neuenfels wenig. Er geht literarisch, philologisch und ideologisch unbelastet an dieses reife Spätwerk heran. Zunächst überrennt, er den Zuschauer durch die frisch-fröhliche Wissenschaftspraxis, mit der ein jugendlich wirkender Galilei seinem elfjährigen Schüler Andrea Sarti die Elemente des kopernikalischen Weltsystems klarmacht. Eine ganze Weile wird die Aufführung durch Galileis Forschheit jetragen.