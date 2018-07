Von Josef Simon

Die Institution der Brüderlichkeit ist uralt, ja sogar noch älter als die Prostitution.

Die ersten Brüder waren bekanntlich Kain und Abel. Alle weiteren Brüder sind die Nachkommen Kains, denn Abel starb ja vorzeitig und hinterließ, keine Nachkommenschaft. Das mag manches in der weiteren Entwicklung brüderlicher Beziehungen erklären, obwohl die Gesetze der Erblehre, vor allem was gemeinsam vererbte Merkmale betrifft, noch nicht hinreichend erforscht sind.

Nun weiß ich allerdings nicht, ob die Menschheit so viel besser daran wäre, wenn wir die Nachkommen Abels waren. Es steht außer Zweifel, daß sich Abel durch sein großzügiges Ge-– schenk beim lieben Gott einschmeicheln wollte und dadurch in der damaligen Gesellschaft, die aus ihm und Kain bestand, eine exklusive Stellung einnehmen wollte. Kain wollte das gleiche, nur wandte er andere Methoden an. Abel handelte so, wie er es tat, weil er reicher war – die Schafzucht war unter den damals herrschenden primitiven Wirtschaftsbedingungen sicher einträglicher als der Ackerbau –, und Kain handelte so, wie er es tat, weil er stärker war.

Beide Methoden zur Erlangung einer Exklusivstellung haben sich bis auf den heutigen Tag erhalten und sind vom Standpunkt des zwanzigsten Jahrhunderts aus durchaus modern. Die Lehre, die aus diesem allerersten Präzedenzfall zu ziehen ist, wirkt natürlich auf Anhänger feinerer Gewohnheiten nicht allzu ermutigend.

Der Nachteil, der der Institution der Brüderlichkeit innewohnt, besteht darin, daß unter Brüdern immer einer der Stärkste ist, was für die andern im Hinblick auf die erfolgversprechende Methode der rohen Gewalt ein Handikap darstellt. Man kann natürlich nicht ausschließen, daß dies göttliche Absicht sei, die auf die Erhaltung der Ordnung abzielt. Schon seit Beginn der Welt bemühte sich, wie wir sahen, jeder Bruder, für sich irgendwelche Vorteile herauszuschlagen, was bei einem Gleichgewicht der Kräfte zu allgemeiner Unverträglichkeit und schließlich zum Zerfall der brüderlichen Bindungen führen könnte. Einzig und allein der stärkste Bruder ist imstande, die Dauer der brüderlichen Beziehung und zugleich die Exklusivstellung aufrechtzuerhalten (es gibt da nur zwei Möglichkeiten – entweder unterworfene Brüder zu haben oder gar keine), sofern er allerdings keine Hemmungen hat, Gewalt zu gebrauchen.

Die Geschichte der Menschheit kennt jedoch keinen einzigen Fall, da der Stärkere Hemmungen gehabt. hätte, Gewalt anzuwenden. Der einzige Ausweg für die schwächeren Brüder besteht daher darin, nach einer Herstellung des Gleichgewichts der Kräfte zu trachten. Solche Versuche sind nun leider von allem Anfang an zum Scheitern verurteilt, denn an diesen Bemühungen nehmen immer nur die Schwächeren teil. Auch die Versuche, die Oberherrschaft des stärksten Bruders zu stürzen, sind vergeblich, denn im allerbesten Fall – wenn es nämlich gelingt – wird dann der Zweitstärkste der Stärkste, und alles beginnt wieder von vorn.