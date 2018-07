Mit welchen Kenntnissen sollte ich mich ausrüsten? Mit welchem Wissen kostümieren? Sollte ich, da die Einladung nach Australien feststand, die sympathisch knappe Geschichte des Kontinents studieren oder seine strategische Lage? Sollte ich einen ethnologischen oder einen soziologischen Geschwindkursus durchlaufen? Was würde mir dort unten am ehesten helfen? Politische Kenntnisse? Literarische? Mineralogische? Ich war eingeladen, an sieben australischen Universitäten zu lesen, und ich mußte mich doch vorbereiten, wappnen, einstimmen, ich konnte doch nicht unpräpariert, und das heißt: schutzlos einen Kontinent betreten, wo sich jeder seinen Bumerang selbst schnitzen darf. Welches Wissen also kann einen dort schützen, fragte ich mich, welche Kenntnisse können dir helfen, dich dort unten heimisch zu fühlen.

Kaum so gefragt, drängte sich auch schon die Gegenfrage auf: soll man sich durch Kenntnisse schützen, soll man sich heimisch fühlen in einem fremden Land, da Fremdheit doch eine spezielle Bedingung des Erlebens ist? Und ist es nicht überhaupt ratsamer, ohne wohlfeiles Vorwissen zu reisen, nur mit der Bereitschaft, sich entgeistern oder befremden, überwältigen oder verstören, in jedem Fall: sich original beschreiben zu lassen? Auf jedes Risiko? Und kommt es nicht zunächst darauf an, daß man selbst etwas investieren muß – in eine Begegnung, eine Landschaft, ein Erlebnis –, damit ein Eindruck oder Abdruck entsteht? Tabula rasa: ist das nicht die ideale Ausgangslage für jede Reise? Wie also?

Ich entschied mich dafür, unbelastet zu reisen, ohne taktisches Wissensgepäck, dennoch konnte ich es nicht verhindern, daß mir zum Schluß, beinahe widerwillig, eine spezielle Kenntnis zugetragen wurde; die betraf einen australischen Vogel und beherrschte mich mit seltsamer Hartnäckigkeit.

Im letzten Augenblick, wie gesagt, gegen meinen Willen, hatte man mir doch noch ein Wissen zugespielt; mein Grundsatz, unbelastet zu reisen, war nicht mehr makellos – auch wenn die Geschichten des australischen Vogels, die man mir kurz vor der Reise erzählt hatte, so unscheinbar anmuteten. Dieser Vogel, so erfuhr ich – er heißt Kukkaburra –, ist ein notorischer Freund des Menschen; er bietet sich, wenn man einen Garten anlegt, als Wächter des Gartens an, um ihn von Schlangen und Ungeziefer freizuhalten, außerdem kann dieser Vogel lachen, und zwar so verblüffend menschlich lachen, daß man entweder erschrickt oder in das Gelächter einstimmt.

Das also erfuhr ich, und welche Zwänge bereits von einem so beiläufigen Wissen ausgehen können, erlebte ich auf der Reise: bei allen Versuchen, dem fremden Kontinent entgegenzudenken, drängte sich immer wieder dieser Vogel vor, dieser Kukkaburra. Ich konnte ihn nicht aus meiner Vorstellung verbannen; er ließ sich einfach nicht verdrängen, ausklammern, abschießen: er flatterte durch meine ungeduldigen Erwartungen, stieß sein Gelächter aus und bot mir lachend seine Freundschaft an. Ein Bild des Vogels hatte ich noch nicht gesehen, ich wußte lediglich, daß er so groß wird wie eine Krähe und daß sein Schnabel, was die Härte angeht, mit einer Heckenschere aus Solingen verglichen werden kann. Und ich wußte, daß ich ihn würde suchen müssen; je näher ich dem australischen Kontinent kam, desto dringender wurde mein Interesse für den lachenden Schlangentöter, den gutgelaunten Menschenfreund. Vorauseilend versuchte ich mir die erste Begegnung vorzustellen: stummes gegen-– seitiges Beäugen, kurze Demonstration der Wächterfähigkeit, schließlich gegenseitige Sympathieerklärung durch Gelächter. Der Vogel beschäftigte mich, und es gab Augenblicke träumerischer Erschöpfung, in denen ich glaubte, nur wegen des Kukkaburras nach Australien zu fahren.

Natürlich fiel ich nicht mit der Tür ins Haus, unterdrückte vielmehr meine, sagen wir: brennende Neugierde auf den Vogel. Da Perth die erste Station meiner Reise war, ließ ich mich willig in die Schönheiten der Landschaft einweisen und mit anderen Nebensächlichkeiten Westaustraliens bekanntmachen. Aber was besagte schon die lindfarbene Gartenstadt, deren leichte und fröhliche Häuser sich um eine Postkartenbucht versammelt hatten? Wieviel bedeutete schon die Klarheit des Lichts, das rötliche Land, die schläfrige Heiterkeit der Szenerie, die so prompt den Wunsch nach Pensionsfreuden weckte? Ich dachte an den Kukkaburra. Wie das Erzählen zu den Pflichten des Gastes gehört, so gehört das Zuhören zu seinen Tugenden, und ich hörte zu – freilich mit leichtem Flügelrauschen im Ohr. Und ich erfuhr, daß Australien in dieser Zeit dabei ist, seinen Standort zu bestimmen: der schutzlose Kontinent hat sich gegen Asien geöffnet, asiatische Studenten beziehen mehr denn je australische Universitäten, asiatische Firmen sind eingeladen, an der Erschließung des Landes mitzuarbeiten. Man blickt nicht mehr gebannt auf London, um Muster und Modelle zu beziehen – das gilt für die Wirtschaft ebenso wie für das Verhalten. Man ist reich, man ist unabhängig, man ist schutzlos, und das Eingeständnis der eigenen Schutzlosigkeit legte eine Überprüfung der gesamten Politik nahe. Die wenigen australischen Bataillone, von denen die Hälfte in Übersee stationiert ist, würden nicht ausreichen, um das offene Land zu verteidigen, man ist auf Garantien angewiesen und noch mehr auf Verständigung mit den Nachbarn. Gewiß, achttausend australische Soldaten stehen in Vietnam, doch das sind, wie mir ein Australier besorgt vorrechnete, genau achttausend zuviel. Man könnte sie besser zu Hause gebrauchen, als Zivilisten; denn der Kontinent hält viele Aufgaben bereit – besonders für Facharbeiter.

Und ich erfuhr, daß sich die Zahl der Deutsch-Studierenden an einigen australischen Universitäten in den letzten Jahren verdreifacht hat. Ein Prospektor erzählte mir von der Entdeckung gigantischer Eisenerzvorkommen; um das Erz nach Japan schaffen zu können, werden an der Westküste neue Häfen entstehen, die Frachter aller Größen aufnehmen können. Ich erfuhr von örtlichem Goldrausch, von der grandiosen Einsamkeit des Busches, ich erlebte die außerordentliche Gastfreundschaft eines blauäugigen Orients, und endlich, endlich fragte man mich, was mich an Australien denn ganz besonders, womöglich leidenschaftlich interessiere. Ich nannte den Kuckaburra. Ah, sagte man, der Kukkaburra. Der Vogel, der lachen kann, sagte ich. Und wie der lacht, sagte man und zog mich in den Garten. Wir lauschten, es war kein Gelächter zu hören, auch nicht aus dem Nachbargarten. Merkwürdig, sagte mein Gastgeber, gewöhnlich sitzen sie hier überall herum und lachen, aber seien Sie unbesorgt: es gibt sehr viele Kukkaburras in Australien, und Sie werden ihr Gelächter schon noch zu hören bekommen.