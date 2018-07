Inhalt Seite 1 — Das Saarbrücker Zeitungskarussell Seite 2 Auf einer Seite lesen

Saarbrücken

Die „Saarbrücker Zeitung“ ist weiter im Gespräch. Seit das Blatt mit seiner respektablen Auflage von 162 000 Exemplaren durch die Saarregierung zum Verkauf angeboten wird, hat es an finanzkräftigen Interessenten nicht gefehlt. Einige von ihnen haben sich aber inzwischen wieder unauffällig zurückgezogen, als sie feststellen mußten, daß der große Run nach Saarbrücken den Wert des Objekts rasch in die Höhe schnellen ließ. Zunächst war in einem Gutachten festgestellt worden, daß der Preis für die „SZ“ auf rund 14 Millionen Mark zu beziffern sei. Aber schon bald zeigte sich, daß die Interessenten auch bereit waren, weit höhere Summen anzulegen. Schon sollen 25 Millionen Mark geboten worden sein. Und einige Extras (u. a. Errichtung von Zweigbetrieben an der Saar) obendrein.

Die Aussichten auf zusätzliche Einrennen erfreuen natürlich den saarländischen Finanzminister, der einen ebenso hartnäckigen wie aussichtslosen Kampf zur Deckung seines Haushaltes führt. Hofft er doch, durch den Verkauf der Zeitung die permanente Zahlungsnot, in der sich das Land befindet, wenigstens etwas mildern zu können. Denn trotz seiner Namensstärke – der Minister heißt Bulle – war ihm das bisher nicht im gewünschten Maße gelungen. Die Aussicht, durch den „SZ“-Verkauf 25 Millionen einnehmen zu können, mag den Minister hoffnungsfroh stimmen. Sie bedrückt aber alle, die in der Reprivatisierung des Blattes die einmalige Chance gesehen hatten, in Saarbrücken ein neues Modell für den deutschen Zeitungsmarkt zu schaffen.

Nachdem die Idealvorstellung der SZ-Redakteure – eine hundertprozentige Stiftung – von Anfang an keine ernsthafte Chance auf Verwirklichung hatte, wurde in Gesprächen mit den im Landtag vertretenen Parteien versucht, wenigstens für eine Teilstiftung Sympathie zu wecken. Die Volksvertreter zeigten sich diesem Gedanken gegenüber auch aufgeschlossen. Aber nur die SPD hat bisher als einzige Partei ihre Haltung öffentlich festgelegt und sich auf ihrem Landesparteitag für die Stiftungsform ausgesprochen. Doch sie verfügt im saarländischen Landtag, der über den Verkauf der Zeitung entscheidet, nur über 21 von 50 Abgeordneten. Bei den Christlichen Demokraten hat man sich noch zu keiner einheitlichen Meinung durchgerungen, jedoch hat die CDU/FDP-Regierung durch ihren Justizminister Alois Becker den Deutschen Journalistenverband wissen lassen, daß sie eine Stiftung keineswegs für die optimale Lösung ansehe. Offensichtlich ist ihre Haltung auch durch fiskalische Überlegungen beeinflußt worden.

Aber die Auffassung der Regierung muß nicht unbedingt die der CDU-Fraktion sein, so daß noch immer die Hoffnung besteht, daß eine Teil-Stiftung schließlich realisiert wird. Die Regierung könnte, so argumentieren die Verfechter dieses Gedankens, auch dann noch eine runde achtstellige Summe einstreichen.

Der Gedanke, Belegschaft und Redaktion zukünftig am Unternehmen zu beteiligen, hat bisher bei den Politikern viele Fürsprecher und wenig Gegner gefunden. Auch potentielle SZ-Aufkäufer, wie beispielsweise die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ in Essen, erheben gegen diese Forderung keine ernsthaften Einsprüche. Dennoch fragt man sich in Saarbrücken, ob ein Verkauf an einen anderen Großverlag eine gute Lösung sei. Damit würde das Thema Pressekonzentration wieder neuen Zündstoff erhalten. Neben der WAZ gilt inzwischen auch der Stuttgarter Unternehmer von Holtzbrink (u. a. „Christ und Welt“, „Handelsblatt“) als aussichtsreicher Aufkaufbewerber.

In der Saarbrücker Staatskanzlei hat man jetzt offenbar die Wunschvorstellung, die „SZ“ solle ihre regionale Fessel sprengen und sich auch jenseits der engen Landesgrenzen neue Abonnenten suchen. Vielleicht sind solche Vorstellungen schon mit Blick auf, die künftige Neugliederung der Bundesländer entwickelt worden?