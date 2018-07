Inhalt Seite 1 — Der Erlebnisraffer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Toni Kienlechner

Kommen Sie mir nicht mit dem menschlichen Gehirn! Erstens ist es viel zu kompliziert, zweitens ist keinesfalls erwiesen, daß es sich jemals selbst begreifen kann, und schließlich beschäftigen sich schon viel zu viele Leute damit...“ Trotz dieses ironischen Verdammungsurteils ist der Gegenstand und zugleich das Instrument des Autors diesmal das Ungeheuer des menschlichen Gehirns (nicht des Verstandes, wohlgemerkt!) –

Primo Levi: „Die Verdoppelung einer schönen Dame und andere Überraschungen“, aus dem Italienischen von Heinz Riedt; Christian Wegner Verlag, Hamburg; 228 S., 16,80 DM.

In der deutschen Übertragung geht die Anspielung, die Primo Levi seinen Erzählungen bereits im Titel mitgibt, verloren: „Storie naturale“, Naturgeschichten. Er kontrapunktiert damit die Naturgeschichte des älteren Plinius, jene siebenunddreißigbändige Fundgrube an enzyklopädischem Wissen und Kuriosa, von der noch das ganze Mittelalter zehrte. In einem langen Zitat, das Primo Levi seinen Überraschungen voransetzt, bezieht er sich auch auf Rabelais, der von sich selber sagte, daß er hinwiederum „noch lange kein so dreister Lügner“ sei wie jener Plinius...

Das also ist der Ort, wo Primo Levi seine phantastischen Geschichten placieren möchte: am heutigen Ende jener langen Laufbahn, die von Plinius ausgeht, der glaubte, der Mensch müsse nur fleißig genug von der Natur lernen, um ständig fortzuschreiten.

Als Primo Levi vor einigen Jahren diesen Band utopischer Erzählungen veröffentlichte, verbarg er sich hinter einem Pseudonym. Vielleicht schien ihm das neue Genre seiner Schriftstellerei unvereinbar mit den beiden Büchern, die ihn bekanntgemacht hatten: mit dem ersten, nüchternen und erschütternden Bericht über die Verschleppung nach Auschwitz, die der junge Turiner Chemiker während des letzten Kriegsjahres erlitten und, ihm selber unbegreifbar, überlebt hatte – und dem zweiten, grotesk-tragischen Bericht („Atempause“) der langwierigen Rückkehr nach Italien, auf dem Umweg quer durch Rußland und die Balkanstaaten.

Das Pseudonym, hinter dem Primo Levi sich verbergen wollte, wurde bald durchschaut und fallengelassen. Zu Recht – denn das kombinatorische Spiel der neuen Geschichten vollzieht sich ebenfalls auf den tragischen Grunderfahrungen seiner Odyssee: auf der Erfahrung etwa, daß „Ordnung“ gehalten wurde auch in der Vernichtungswelt der Lager, daß das menschliche Gehirn „einteilt“, „sichtet“, „funktioniert“ auch dort, wo es nie und nimmermehr zu begreifen vermag.