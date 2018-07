Inhalt Seite 1 — Der Puls der Pulsar wird langsamer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Pulsars, kosmische Objekte, die rhythmisch Radiosignale aussenden, sind offenbar nicht so „präzise tickende Uhren“, wie bislang angenommen wurde. Jedenfalls fanden Radioastronomen jetzt eine Pulsar, deren Puls nicht konstant ist; er verlangsamt sich. Diese Entdeckung stützt eine Hypothese über die Natur der mysteriösen Radio-Strahlenquellen.

Warum senden die unsichtbaren Gebilde, von deren Existenz nur Radiostrahlen Kunde geben, diese in auffallend regelmäßigen Abständen aus? Diese Frage versuchen Kosmologen an verschiedenen Modellen zu ergründen.

Ein solches Modell hatte der Astronomieprofessor an der Cornell-Universität in Ithaca (New York) Thomas Gold vor einigen Monaten in der Zeitschrift „Nature“ (25. Mai, 1968) veröffentlicht. Als Quelle der rhythmischen Radiosignale hat Gold Neutronensterne im Verdacht.

Neutronensterne sind – falls sie überhaupt existieren – Reste von großen ausgebrannten Sternen. Sie sind die Folge einer Implosion, bei der die eigene Schwerkraft die Sternmaterie so sehr zusammengezogen hat, daß die Atome des Materials dabei zusammengequetscht wurden. Ein Neutronenstern hat nur einen Durchmesser von wenigen Kilometern, aber das Material ist von so großer Dichte, daß ein Kubikzentimeter davon eine Milliarde Tonnen wiegt. Das Gebilde müßte ein billionenmal stärkeres Magnetfeld als die Erde besitzen, und dieses Feld könnte eine dicke Hülle aus Plasma, also sehr heißem Gas, um den Stern herum festhalten.

Neutronensterne drehen sich sehr schnell um sich selbst, glaubt Gold, und mit ihnen rotiert auch die umfangreiche Plasmahülle. Dabei entsteht ein Radiostrahl, der wie das Licht eines Leuchtturms rotiert und die Erde in regelmäßigen Abständen trifft.

Die Rotationsgeschwindigkeit eines Neutronensterns muß sich allerdings nach Golds Berechnungen verlangsamen, ergo, so schrieb Gold damals, müsse sich auch die Periode der Radiopulse dehnen.

Das haben jetzt seine Kollegen am Aricebo-Radio-Observatorium der Cornell-Universität in Puerto Rico festgestellt.