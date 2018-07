VW-Boß Dr. Kurt Lotz war mit einem Teil seines Stabes aus Wolfsburg nach Ingolstadt gekommen, um nicht nur der Presse, sondern anschließend auch den Händlern das neue Prunkstück der Auto-Union vorzustellen.

Der neue Audi 100 war diese Reverenz wert. Ich kenne die Audis von drei Generationen aus der Zeit der 20er und 30er Jahre, als sie noch mit der berühmten. „1“ auf dem Kühler und einem von dem renommierten BMW-Motorrad-Konstrukteur Schleicher mitentwickelten 2-Liter-, beziehungsweise 2,3-Liter-Sechs-Zylinder-Motor avantgardistisches Prestige hatten, und sage: Dieser hier, ein Abkömmling von Mercedes-Benz (Vater) und VW (Mutter), ist der Schönste!

Man weiß auf beiden Seiten sehr genau und viel mehr, als man nach außen zugibt, wohin man gemeinsam zielt und nach welchem marktstrategischen Konzept man zu planen hat. Damit kein Irrtum aufkommt: „Die Auto-Union ist eine hundertprozentige Tochter des Volkswagenwerkes“ (Lotz).

Der Untertürkheimer Audi wird verschämt verschwiegen, aber sein Erbgut ist überall erkennbar. im Motor, in der Radaufhängung, im Fahrschemel-Prinzip, in Federung und Dämpfung, auch im äußeren Erscheinungsbild zurückhaltender Eleganz. Nicht umsonst ist Mercedes’ langjähriger Motorenbauer Ludwig Krauss heute technischer Direktor der Auto-Union. Seine Hand ist überall spürbar.

Die volle Abdeckung der Bodenfläche und die Beibehaltung des Torsionsprinzips bei der Hinterachse und ihrer Abfederung ist VW-Erbe. Die sorgfältig durchdachte und noch sorgfältiger ausgeführte Innenarchitektur der gesamten, gegen Aufprall durch Knautschzonen vorn und hinten gesicherten Fahrgastkabine ist ganz hervorragend und zeigt wieder einmal, weshalb deutsche Automobile auf dem Weltmarkt bevorzugt werden.

Nach dem großen Verkaufserfolg des Audi 60, der heute genau 60 Prozent der Gesamtprodukt tion der Auto-Union ausmacht, will das wagenwerk die Ingolstädter Tochter immer auf eigene Füße stellen. Dr. Lotz verriet, daß vom Januar bis Oktober der Produktionszuwachs der Auto-Union gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres, die schon recht erfolgreich war, um 87 Prozent gewachsen ist. VW hat bereits begönnen, die Ingolstädter Bänder zu räumen und wird in naher Zeit in Ingolstadt überhaupt nicht mehr produzieren, sondern der ständig und schnell wachsender. Audi-Produktion das Feld allein überlassen. Mit der Typenbereinigung wird man auch nach den großen Erfahrungen des VW-Werkes die Händlerorganisation, immer mehr verselbständigen und auf Audi-Wagen spezialisieren.

Der Motor aller drei Typen ist der bisherige des Audi Super 90, allerdings mit einer neuen Anordnung der Wasserpumpe, die jetzt vor dem Motorblock angeflanscht wurde. Dabei unterscheiden sich die drei Neukonstruktionen durch den Vergaser, der in der 80- und 90-PS-Ausführung ein Solex-Fallstrom-Vergaser und in der 100-PS-Ausführung ein Solex-Register-Vergaser ist, bei dem die zweite Stufe mechanisch gesteuert wird. Neu ist auch die schwingungsdämpfende Aufhängung des Motors, der allerdings einigen Kritikern schon ab mittleren Drehzahlbereichen als zu laut erschien.