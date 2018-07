Von Veit Mölter

Rom, Ende November

Die Kuppel der Peterskirche hebt sich fern am Horizont wie eine schräg angeschnittene Zitrone über Hügel und Dunst von Rom. „Der Vatikan sieht mit“, konstatiert Dottore Sigismondi ironisch. Sein Büro liegt irgendwo im Glaspalazzo Nummer 24 der Piazza dell’Agricoltura am Rande des gigantisch modernen Euro-Viertels der Ewigen Stadt. Hinter diesen glatten Fassaden befindet sich das Herzstück der kirchenstaatlichen Finanz: die Bau- und Grundstücksgesellschaft Generale Immobiliare.

Der Dottore macht Public Relations für das so stark und erfolgreich im Diesseits engagierte Mammutunternehmen. Das Kapital beträgt rund 40 Milliarden Lire (265 Millionen Mark). Der Reinverdienst des Jahres 1967 lag bei 3,875 Milliarden Lire (25,9 Millionen Mark). Im gleichen Zeitraum hatte die Firma Bauaufträge im Werte von 125 Milliarden Lire (800 Millionen Mark). Und es geht natürlich weiter aufwärts: Die Jahresbilanz fordert die „Herren Aktionäre“ auf, guten Mutes zu sein ...

Die „Herren Aktionäre“: da schweigt Sigismondis Höflichkeit. Die „Mansignori Azionari“ lassen sich nicht gern in die Karten gucken. Sie ziehen es vor, das Geld schweigend arbeiten zu lassen. Die genauen Zahlen der Vatikan-Beteiligung an der Immobiliare wisse er nicht, sagt der Dottore. Immerhin gibt er zu, was kein Geheimnis ist: Das größte Aktienpaket besitzt die Kirche. Sie gibt den Ton an Und hat die Spitzenstellungen der Gesellschaft mit ihren Leuten besetzt.

Präsident ist Heinrich Graf Galleazzi, unter Pius XII. de facto Gouverneur des Vatikanstaates, jetzt Architekt der Heiligen Apostolischen Paläste und der St.-Peters-Basilika sowie Mitglied zweier päpstlicher Kommissionen.

Im Aufsichtsrat sitzt alles, was in der Vatikanfinanz Rang und Namen hat, so auch der Neffe Pius XII., Fürst Marcantonio Pacelli. Er ist Brigadegeneral der Nobelgarde a. D., Präsident der Großmühle und Spaghettifabrik Pantella und des Mühlenunternehmens Antonio Biondi. Er ist Vorstandsmitglied der Versicherungsgesellschaft Assicurazioni Generali, der Firma für sanitäre Anlagen „Ceramica Pozzi“, sitzt im Aufsichtsrat der Hotelgesellschaft IANA, die das Hilton-Hotel in Rom erbaute. Man sieht, auch die Wege der Kapitalien des Vatikans sind recht verschlungen.