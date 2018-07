Wechselwirkungen zwischen Bonns Bemühungen und Prager Reformkurs

Von Hansjakob Stehle

Welche langfristigen Folgen jener Schock hinterlassen wird, von dem die Bonner Ostpolitik am 21. August getroffen wurde, ist noch ungewiß. Bekannt ist nur das Fazit, das Bonn und Moskau in seltener Übereinstimmung, wenn auch aus ganz verschiedenen Gründen, gezogen haben: Die Ostpolitik, wie sie; Kiesinger und Brandt betrieben haben, ist verbaut.

So zweifelhaft der Erfolg der sowjetischen Intervention in vielen Punkten bleiben mag, diese Blockierung hat sie erreicht. Ein nüchterner Rückblick auf die letzten Jahre und Monate ergibt sogar, daß die Errichtung dieses Hindernisses das Grundmotiv der sowjetischen Unternehmung bildet. Denn die Wechselwirkung, die – gewollt oder ungewollt – zwischen der Bonner Ostpolitik und dem Reformkurs der Prager Kommunisten entstanden war, ließ für die Sowjetunion die Gefahr eines politischen Erdrutsches in Mitteleuropa entstehen. Ein solcher Erdrutsch hätte den Sicherheitsgürtel verbündeter Staaten zwischen Ostsee und Schwarzmeer zwar kaum zerreißen können, aber auf unkontrollierbare Weise gelockert – ohne daß Moskau greifbare Sicherheiten, militärische oder territoriale, als Ausgleich geboten worden wären.

Warum aber mußten die Bemühungen der Bundesrepublik um Versöhnung mit ihren osteuropäischen Nachbarn, um eine Friedensordnung, die auch den innerdeutschen Ausgleich meinte, so verstanden werden, so wirken? Nur weil Moskau die friedliche Absicht nicht wahrhaben wollte, weil es die Schreckfigur „der Deutschen“ brauchte? Oder weil sich diese Politik selbst nicht glaubhaft zu machen verstand? Ihr sei die „Rolle eines Sturmbocks zugedacht, der eine Bresche in die sozialistische Gemeinschaft schlagen und legale Wege: für die wirtschaftliche undideologische, später dann auch politische Invasion des westdeutschen Imperialismus in die Länder Osteuropas erschließen soll“, hieß es in der sowjetischen Zeitschrift „Internationales Leben“ (7/68). Bundeskanzler Kiesinger bestätigte noch vier Tage nach dem sowjetischen Einmarsch in die ČSSR, am 25. August: „Die Sowjetunion will mindestens den Status quo in Europa erhalten ... Wir müssen den Status quo zu ändern versuchen, denn nur dann erreichen wir die Wiedervereinigung unseres Volkes.“

Das war in den vergangenen Jahren stets die Voraussetzung aller Ostpolitik geblieben, auch dann, als manches ältere Dogma, etwa das der Hallsteindoktrin, nahezu aufgegeben worden war. Mit der Errichtung von Bonner Handelsvertretungen in fünf osteuropäischen Hauptstädten, später durch diplomatische Beziehungen zu Bukarest und Belgrad und durch den Briefwechsel mit der Ostberliner Regierung hatte die Bundesregierung zu verstehen gegeben, daß sie von der Realität der DDR zumindest „ausgehen“ wolle. So sehr auch in der deutschen öffentlichen Meinung und in den Regierungsparteien die Neigung zunahm, die Schlußbilanz des Zweiten Weltkrieges zu ziehen und die 1945 gezogenen Macht- und Staatsgrenzen nicht länger in Frage zu stellen – die offizielle Regierungspolitik weigerte sich beharrlich „zu kapitulieren“. Statt dessen versuchte Bonn, durch neueelastische Methoden in den Staaten des Warschauer Paktes Mißtrauen abzubauen und Verständnis dafür zu wecken, daß – wie es Brandt ausdrückte – „wenige politische Realitäten so gut sind, daß sie es verdienen, unbesehen hingenommen und verewigt zu werden“.

Das alles geschah keineswegs hinter dem Rücken der Sowjetunion; Moskau selbst wurde der Hauptadressat deutscher Bemühungen. Sie kristallisierten sich schließlich in dem diplomatisch formulierten Angebot der Bundesrepublik, in völkerrechtlicher Form und gegenüber allen Partnern des Warschauer Paktes „auf Anwendung von Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verzichten“ – aber wobei? „Bei der Verfolgung ihrer Ziele in der Deutschlandfrage“,heißt es in der Note, die dem Bonner Sowjetbotschafter am 7. Februar 1967 übergeben wurde.